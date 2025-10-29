29 Ekim 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Moskova'da Ukrayna İHA'ları! Rusya 100 İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

Moskova'da Ukrayna İHA'ları! Rusya 100 İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.10.2025 13:13 Güncelleme: 29.10.2025 13:37
ABONE OL
Moskova’da Ukrayna İHA’ları! Rusya 100 İHA’yı düşürdüğünü duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 100 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince Moskova dahil birçok bölgede vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Gece 100 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirilen açıklamada, bunların Moskova dahil birçok bölgede düşürüldüğü kaydedildi.

BRYANSK'TA 9 BİNA HASAR GÖRDÜ

Diğer yandan, Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalı üzerinden, İHA saldırısı sonucu 9 binanın ve bir üretim tesisinin hasar gördüğünü, olay yerinde ilgili servislerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ulyanovsk Bölge Valisi Aleksey Russkih de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgenin bir noktasında yangın çıktığını, olayda yaralı ve ölülerin olmadığını ifade etti.

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov da Telegram kanalından Simferopol şehrinde İHA'nın yanıcı maddelerle konteynere isabet etmesi sonucu yangın çıktığını açıkladı.

Rusya'ya bağlı Mari El Cumhuriyeti Başkanı Yuriy Zaytsev de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısının bölgedeki bir fabrika yakınlarına düzenlendiğini bildirerek, "Herhangi bir hasar veya can kaybı yok." ifadesini kullandı.

KİMYASAL FABRİKADA YANGIN

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İHA saldırısı sonucu Stavropol bölgesindeki Budyonnovsk kentinde bulunan kimyasal fabrikada yangın çıktığı görüldü.

Öte yandan, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği belirtildi.

Avrupadan Rusyaya: Moskovayı haritadan silerizAvrupadan Rusyaya: Moskovayı haritadan sileriz AVRUPA'DAN RUSYA'YA: MOSKOVA'YI HARİTADAN SİLERİZ
Rusya Kievi vurdu! 3 ölü 29 yaralıRusya Kievi vurdu! 3 ölü 29 yaralı RUSYA KİEV'İ VURDU! 3 ÖLÜ 29 YARALI
Kremlinden Trump-Putin zirvesine ilişkin kritik adımKremlinden Trump-Putin zirvesine ilişkin kritik adım KREMLİN'DEN TRUMP-PUTİN ZİRVESİNE İLİŞKİN KRİTİK ADIM
Almanyadan Rusyanın Litvanya hava sahası ihlaline sert tepki! Bir provokasyon girişimidirAlmanyadan Rusyanın Litvanya hava sahası ihlaline sert tepki! Bir provokasyon girişimidir ALMANYA'DAN RUSYA'NIN LİTVANYA HAVA SAHASI İHLALİNE SERT TEPKİ! "BİR PROVOKASYON GİRİŞİMİDİR"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Moskova’da Ukrayna İHA’ları! Rusya 100 İHA’yı düşürdüğünü duyurdu Moskova’da Ukrayna İHA’ları! Rusya 100 İHA’yı düşürdüğünü duyurdu Moskova’da Ukrayna İHA’ları! Rusya 100 İHA’yı düşürdüğünü duyurdu

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör