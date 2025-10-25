Rusya'dan çıkmaza sürüklenen Trump-Putin zirvesine ilişkin kritik adım: Ukrayna'da çözüme çok yakınız
Kremlin'den Macaristan'da yapılması beklenen olağan Trump-Putin zirvesine yönelik açıklama yapıldı. Önceki gün Trump'ın tarihi zirveye yönelik "Boşa geçecek bir toplantı istemiyorum" ifadelerini ardından Rusya tarafından görüşmeye yönelik yeni bir hamle geldi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre "Trump-Putin zirvesi gerçekleşecek ve Ukrayna'da çözüme çok yakınız" sözlerine yer verildi.
Macaristan'da yapılması beklenen fakat ABD Başkanı Donald Trump tarafından askıya alınan tarihi Trump-Putin zirvesine ilişkin Kremlin'den dikkat çeken açıklama geldi. Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Macaristan'da yapılması planlanan tarihi zirvenin gerçekleşeceğini belirterek "Ukrayna'da çözüme yakınız" ifadelerini kullandı.
TRUMP "GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİK" DEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirmesi planlanan görüşmeye ilişkin net konuşmuş, Trump, "Başkan Putin ile görüşmeyi iptal ettik. Bana doğru gelmedi. Varmamız gereken yere varamayacağımızı hissettim. Bu yüzden iptal ettim, ama gelecekte yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirmesi planlanan görüşmeye ilişkin net konuşmuş, Trump, "Başkan Putin ile görüşmeyi iptal ettik. Bana doğru gelmedi. Varmamız gereken yere varamayacağımızı hissettim. Bu yüzden iptal ettim, ama gelecekte yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Trump, müzakerelerin tıkanmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, "Dürüst olmak gerekirse söyleyebileceğim tek şey şu ki, Vladimir'le her konuştuğumda iyi görüşmeler yapıyorum, ama sonra görüşmeler hiçbir yere varmıyor" demişti. Öte yandan zirvenin iptali, Trump'ın Rus petrol ihracatını hedef alan yeni yaptırımları açıklamasının ardından gelmişti.
Putin, Trump'ın söz konusu zirveyi "muhtemelen" ertelediği yorumunda bulunarak, "Temaslarda bulunmak, savaşı devam ettirmekten daima daha iyidir. Bu nedenle her zaman diyaloğun devam etmesini destekledik ve şimdi de destekliyoruz." diye konuşmuştu.
"NE TRUMP NE DE PUTİN ZAMAN KAYBETMEK İSTEMİYORLAR"
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Budapeşte'de yapılması planlanan Putin-Trump zirvesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında Putin ve Trump'ın görüşmesinin verimli olabilmesi için devlet başkanları tarafından belirlenen görevlerin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio düzeyinde tamamlanması gerektiğini belirtti.
Budapeşte'de yapılması planlanan Putin-Trump görüşmesinin tarihi konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığı için iptal edilmediğini kaydeden Peskov, "Öncelikle, hiç kimse zirve tarihine ilişkin öneride bulunmadı, kimse bu tarihler konusunda anlaşmadı. Bu nedenle, anlaşmaların olmadığı şeyi iptal etmek karmakarışık bir durum. Ne Trump ne de Putin zaman kaybetmek istemiyorlar, sırf toplantı yapmak için bir araya gelmek istemiyorlar" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik illüzyon: Şahin gözlüyüm diyenler bile şaştı: İki görsel arasındaki farkı 20 saniyede bulun
- 20. yüzyılın en kötü alışkanlığı! Uzmanlar uyardı: Tokluk hissinizi susturuyor
- İstanbullular dikkat! 10 saate varan elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek, kesinti ne zaman başlayacak?
- Cildinizin anahtarı mutfakta saklı! Beslenmenizdeki basit değişikliğin şaşırtan sırrı
- Sadece manzara değil, tedavi! Doğanın insan üzerindeki etkisi: Kokusu bile yetiyor
- Yaratıcılık onların kanında var! Doğuştan sanatçı olan burçlar
- EUROLEAGUE’DE TÜRK RÜZGARI | Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Borsa ralliye kalktı, dolar ve altın çakıldı! Yatırımcı ne yapmalı? Uzmanı A Haber’de değerlendirdi
- Tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesi: Yeni oran ne kadar oldu?
- ÖTV matrah değişimi: Telefon fiyatları düşüyor! Hangi telefonlar ne kadar ucuzlayacak? İndirim beklenen modeller…
- İSTANBUL’DA YAĞIŞ BAŞLADI! Uyarılar peş peşe gelmişti: O saatte pik yapacak
- İnsan vücudunda kütlece en fazla bulunan element hangisidir?