26 Ekim 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! 3 ölü 29 yaralı

Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! 3 ölü 29 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.10.2025 09:36
ABONE OL
Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu! 3 ölü 29 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü ve 6'sı çocuk 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların kente hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Kiev'in farklı semtlerinde apartmanların hasar gördüğünü aktaran Kliçko, bazı yerlerde yangınların çıktığını vurguladı.

Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı çocuk 29 kişinin de yaralandığını kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu! 3 ölü 29 yaralı Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu! 3 ölü 29 yaralı Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu! 3 ölü 29 yaralı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör