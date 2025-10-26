26 Ekim 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail Suriye'deki işgalini genişletiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.10.2025 16:09 Güncelleme: 26.10.2025 16:09
Suriye'deki işgalini sürdüren İsrail işgal güçleri, ülkenin güneybatısındaki Kuneytra ili kırsalında ilerliyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre İsrail işgal güçleri, Kuneytra ilindeki El Rezaniye ve Seyda El Hanut köylerine girdi.

Habere göre, İsrail işgal güçleri, dört askeri araçla El Rezaniye ve Seyda El Hanut köyleri arasında askeri bir kontrol noktası kurdu.

Ayrıca İsrail güçlerine ait bir birlik, Kuneytra'nın kuzey kırsalında Hadr ile Trence beldeleri arasındaki yola doğru ilerleme kaydetti.

KUNEYTRA İLİ KIRSALINDA İŞGAL GENİŞLİYOR

Birkaç askeri araç ve üç tanktan oluşan bir başka İsrail işgal konvoyu da El Samedaniye ve El Şarkiyye köyleri istikametine doğru ilerledi.

Suriye'deki işgalini sürdüren İsrail işgal güçleri, Kuneytra ili kırsalında işgalini genişletiyor.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak, ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

