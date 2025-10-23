Gündem: Gazze planı! ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsrail’de

23 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 18:55
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Planı’nı görüşmek üzere İsrail’e geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi. Rubio, ziyaret kapsamında İsrailli yetkililerle Gazze Planı'nı görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio'nun ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı'nın uygulanmasına yönelik adımları ele alacağını ifade etti.

Rubio'dan öncesi ise ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de İsrail'de temaslarda bulunmuştu.

