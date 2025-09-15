ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsrail’de: Washington Doha’daki ateşkes görüşmelerini desteklemeye devam edecek

Geçen hafta Katar'daki üst düzey Hamas liderlerini hedef alan İsrail saldırısı, uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyı eleştirmiş, Rubio ise "Elbette bundan memnun değiliz. Başkan da memnun değildi. Şimdi ileriye bakmamız ve bir sonraki adımı belirlememiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada, Orta Doğu'daki liderler Katar'a destek vermek amacıyla bir zirve düzenlerken, Katar Başbakanı uluslararası toplumu "çifte standart" uygulamaktan vazgeçmeye ve İsrail'i cezalandırmaya çağırdı.

Körfez ülkesi, ABD'nin büyük bir hava üssüne ev sahipliği yapıyor ve Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalarda arabulucu rolü üstleniyor.

RUBIO İŞGAL ALTINDAKİ KUDÜS'TE

Bu gelişmelerin gölgesinde İsrail'e ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile açıklamalarda bulundu.