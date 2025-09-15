ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsrail’de: Washington Doha’daki ateşkes görüşmelerini desteklemeye devam edecek

15 Eylül 2025, Pazartesi
Giriş: 15.09.2025 14:24 Güncelleme: 15.09.2025 14:41
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile işgal altındaki Kudüs’te bir araya gelerek, Katar’da gerçekleşen İsrail saldırısının ardından yaşanan gelişmeleri ve bölgedeki diplomatik çabaları masaya yatırdı.

Geçen hafta Katar'daki üst düzey Hamas liderlerini hedef alan İsrail saldırısı, uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyı eleştirmiş, Rubio ise "Elbette bundan memnun değiliz. Başkan da memnun değildi. Şimdi ileriye bakmamız ve bir sonraki adımı belirlememiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada, Orta Doğu'daki liderler Katar'a destek vermek amacıyla bir zirve düzenlerken, Katar Başbakanı uluslararası toplumu "çifte standart" uygulamaktan vazgeçmeye ve İsrail'i cezalandırmaya çağırdı.

Körfez ülkesi, ABD'nin büyük bir hava üssüne ev sahipliği yapıyor ve Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalarda arabulucu rolü üstleniyor.

RUBIO İŞGAL ALTINDAKİ KUDÜS'TE

Bu gelişmelerin gölgesinde İsrail'e ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile açıklamalarda bulundu.

DOHA SALDIRISI VE İSRAİL'İN SORUMLULUĞU

Netanyahu, İsrail'in Doha'daki Hamas liderlerine yönelik saldırıdan "tam sorumluluk" üstlendiğini açıkladı. Ancak Başbakan, saldırı ile ilgili nihai raporları hâlâ aldıklarını belirterek sürecin devam ettiğini söyledi.

Rubio ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Katar'ı ateşkes ve rehine değişimi görüşmelerinde yapıcı bir rol üstlenmeye devam etmeye teşvik edeceğini vurguladı:

"Biz, İsrail'in Katar'daki saldırısından önce ve sonra Körfez müttefiklerimizle yakından çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz."

NETANYAHU'DAN ABD-İSRAİL DAYANIŞMASI VURGUSU

Netanyahu, Rubio ile yaptığı görüşmede, Amerika'nın İsrail'den daha iyi bir müttefiki olmadığını ve İsrail'in de Amerika'dan daha iyi bir müttefiki olmadığını vurguladı. Başbakan, Rubio'nun ziyaretinin "Amerika'nın terör tehdidine karşı İsrail'in yanında durduğuna dair açık bir mesaj" olduğunu ifade etti.

Ayrıca iki ülkenin, ülkelerini korumak için "büyük güçle birlikte hareket etmeye devam edeceğini" söyledi.

İRAN VE HAMAS'A KARŞI MAKSİMUM BASKI

Rubio, İran tehdidinin yalnızca İsrail'i değil, Körfez ülkelerini ve hatta Avrupa'yı da kapsadığını söyledi.

ABD'nin, İran yönünü değiştirmediği sürece maksimum baskıyı sürdüreceğini vurgulayan Rubio, Hamas'ın bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden silahlı bir unsur olarak var olmaktan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

FİLİSTİN DEVLETİ AÇIKLAMASI: "TANIMA ADIMLARI ABD'Yİ YAKINLAŞTIRMAZ"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filistin devletinin tanınmasına yönelik girişimlerin, Washington'un bir Filistin devleti kurulması hedefine ulaşmasını sağlamayacağını belirtti.

Rubio, işgal altındaki Kudüs'te yaptığı açıklamada, bu adımların ABD-Filistin ilişkilerini ilerletmek açısından somut bir etkisi olmadığını vurguladı.

RUBIO KATAR'A MI GİDECEK?

WASHINGTON POST'un iddiasına göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail'i ziyareti sonrasında Katar'a gitmesi planlanıyor.

Washington Post, Orta Doğu'daki iki hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, ziyaretin Salı günü gerçekleşmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

