Kocaeli ve Balıkesir'e İHA düştü! Amaç provokasyon mu istihbarat toplama faaliyeti mi?
Kocaeli ve Balıkesir'de peş peşe düşen İHA'ların boş bir araziye düşmesinin yankıları sürerken, hangi ülke tarafından Türkiye'ye gönderildiği ise gizemini koruyor. Ardı ardına yaşanan olayın ardından topraklarımıza düşen İHA'lar ne anlama geldiği sorusu merak uyandırırken A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Gazeteci Kurtuluş Tayiz düşen İHA'lara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 19 Aralık günü kırsal bir alana düşen insansız hava aracının (İHA) ardından bir başka olay Balıkesir'de gerçekleşmişti. 20 Aralık günü Manyas ilçesindeki boş bir araziye düşen İHA çiftçiler tarafından bulunurken peş peşe yaşanan İHA düşmesi paniğe neden oldu. Türkiye'nin gündemine oturan ve hangi ülke tarafından gönderildiği henüz bilinmeyen İHA'lar hangi amaçla ülkemize atıldı? 24 saat arayla gönderilen İHA'lar ne anlama geliyor? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, düşen İHA'ların özelliklerine değinirken, Gazeteci Kurtuluş Tayiz ise yaşanan olayın ciddi bir kriz olduğunu vurgulayarak önemli açıklamalarda bulundu.
"ALÇAK UÇARAK 1,5 KM İLERLEYEBİLİYOR"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar: Üç defa olmadı bu vaka, bir kere daha oldu. O da Urfa'ya düşmüştü 2022'de, belki hatırlarsınız. O Orlan-10 tipi Rus İHA'sıydı. Şimdi gene Orlan-10 var burada. Yani aynı tip iki tane. 2022'de Urfa'ya. Rus, doğrudan Rusların teknoloji merkezinde ürettikleri çok ucuz, 150.000 dolarlık bir İHA bu. Silahsız. Ama silah takılan versiyonlarını ürettiler. Orlan-20 ve hatta 30 var. Orlan dediğiniz bu değil mi? Bu, şu hatta vereyim ben size. Yani bunlar çok alçak uçuyor. 1,5 kilometreyle, 1 kilometreyle 1,5 kilometre. Yani neredeyse yeryüzünü yalayarak uçuyor.
"YAKLAŞIK 16 SAAT UÇABİLİYOR"
Yaklaşık 100 kilometrelik bir menzili var. Bazı yerlerde 150 deniyor. Rusya'dan o Karadeniz'i geçip yetmeye yetiyor mu 150 kilometre?Onlar şöyle, Orlan-10'lar şöyle uçuyor; çok alttan ve deniz taraması yapıyorlar. Deniz taraması yaparken şunu keşfetmeye çalışıyorlar; Ruslar açısından söylüyorum, Karadeniz'deki Ukrayna'ya ait deniz insansız deniz araçları var, bol miktarda, sürekli geziyorlar.
Karadeniz'in açık sularında ve Orlan-10'lar. Şimdi uydu sistemleri çok güvenli olmadığı için bunu Ruslar kendi komuta yani istasyonlarından manuel kontrol ediyorlar. Şimdi manuel kontrol ettikleri için radyo frekansıyla. Bir yerde kopuyor. Yani 100 kilometre, 150 hadi diyelim 150 kilometre bile olsa menzili, yaklaşık 16 saat uçuş yapıyor. Bunlar belli bir noktadan sonra kopuyorlar.
"RUSLAR İHA GÖNDEREREK GİTTİĞİ NOKTAYA KADAR VERİLERİNİ ALIYOR"
Ruslarda şöyle bir teknik var; hani kamikaze droneları var ya üzerinde 5-10 kilogramlık patlayıcılar var, bir de kamikaze keşif araçları var yani kamikaze İHA'lar var. Bunları böyle Ruslar bazen yolluyorlar ve gidebildiği yere kadar gitsin, gittiği noktaya kadar verileri alalım. Ne alırsak kârdır. Artı ne alırsak kârdır artı karşı ülkenin hava savunma radar noktaları testlerini yapıyorsun. Hava savunma silahlarının testlerini yapıyorsun. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın reaksiyon, "scramble" dedikleri süreyi test ediyorsun. Kaç dakikada hemen ulaşıyorlar filan. İşte Türkiye bu anlamda bize böyle bir niyetle gönderilmişse eğer bu SİHA veya İHA, testi rahatlıkla geçmiş durumda.
"İSTİHBARAT TOPLAMA FAALİYETİ OLABİLİR"
Gazeteci Kurtuluş Tayiz: Rus uçağı Türkiye düşürdüğünde çok ciddi bir kriz olmuştu. Şimdi daha sonra da bu Romanya'da ve Letonya'da Rus İHA'larının sınırı ihlal etmesi sebebiyle yine ciddi krizler yaşanmıştı. Şimdi burada bunu Türkiye önemsedi yani bu özellikle bu düşürülen dron örneğinde olduğu gibi Türkiye bu ihlali önemsedi ve önemsediğini nasıl gösterdi? İki tane füze göndermek yerine NATO ve milli kontroldeki uçakları kaldırdı. Adım adım bir prosedürü uyguladı. Yani bu hava sahasını ihlal eden bir dron, ya o zaman belki bilinmiyor ama Rusya dronu. Bunu gayet ciddiye aldığımızı gösteriyor. Ben zaten şunu söylüyorum; hiç ciddiye almamazlık yapmayalım. Bu çok ciddi anlamda bir kriz söz konusu, istihbarat toplama faaliyeti yapıyor olabilirler ya da provokasyon amacıyla Ukrayna tarafından ya da o sahte bayrak operasyonu dediğimiz bir operasyonun da parçası olabilir. Her halükarda bizim alarm halinde olmamız gerekiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yağmur, sis ve kar etkili: Meteoroloji İstanbul ve 39 ili uyardı! Soğuklar artacak
- ÖTV’siz ilk araç düzenlemesi geliyor: Geniş ailelere büyük fırsat
- KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama takvimi
- Kedisi olan herkes bilmeli: Veterinerlerden “asla yapmayın” uyarısı
- Günde 3-4 fincan kahve yaşınızı 5 yıl geri mi alıyor? Yeni araştırma şaşırttı
- BİM aktüel 23–26 Aralık 2025 kataloğu yayınlandı: İşte indirimli ürünler
- TOKİ 40 ilde 531 gayrimenkul satacak: Tarih ve ödeme şartları belli oldu
- Bermuda’nın altındaki gizli güç ortaya çıktı: Altında bir şey var
- Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur'luya 3 farklı senaryo
- Saat verildi! Yağmur, fırtına ve kar etkisi geri döndü: Sarı kodlu alarm
- AÖL 1. dönem soru ve cevapları ne zaman? MEB takvimi
- Kimse bu etkisini bilmiyordu! Unutkanlığı önleyen doğal mucize: Yaşlılıkta bile…