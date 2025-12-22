Kocaeli ve Balıkesir’e İHA düştü! Amaç provokasyon mu istihbarat toplama faaliyeti mi?

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 19 Aralık günü kırsal bir alana düşen insansız hava aracının (İHA) ardından bir başka olay Balıkesir'de gerçekleşmişti. 20 Aralık günü Manyas ilçesindeki boş bir araziye düşen İHA çiftçiler tarafından bulunurken peş peşe yaşanan İHA düşmesi paniğe neden oldu. Türkiye'nin gündemine oturan ve hangi ülke tarafından gönderildiği henüz bilinmeyen İHA'lar hangi amaçla ülkemize atıldı? 24 saat arayla gönderilen İHA'lar ne anlama geliyor? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, düşen İHA'ların özelliklerine değinirken, Gazeteci Kurtuluş Tayiz ise yaşanan olayın ciddi bir kriz olduğunu vurgulayarak önemli açıklamalarda bulundu.

"ALÇAK UÇARAK 1,5 KM İLERLEYEBİLİYOR"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar: Üç defa olmadı bu vaka, bir kere daha oldu. O da Urfa'ya düşmüştü 2022'de, belki hatırlarsınız. O Orlan-10 tipi Rus İHA'sıydı. Şimdi gene Orlan-10 var burada. Yani aynı tip iki tane. 2022'de Urfa'ya. Rus, doğrudan Rusların teknoloji merkezinde ürettikleri çok ucuz, 150.000 dolarlık bir İHA bu. Silahsız. Ama silah takılan versiyonlarını ürettiler. Orlan-20 ve hatta 30 var. Orlan dediğiniz bu değil mi? Bu, şu hatta vereyim ben size. Yani bunlar çok alçak uçuyor. 1,5 kilometreyle, 1 kilometreyle 1,5 kilometre. Yani neredeyse yeryüzünü yalayarak uçuyor.