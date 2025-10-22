Nijerya’da facia: Akaryakıt tankeri patladı

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Sözcüsü Olusegun Ogungbemide, yaptığı yazılı açıklamada, Niger eyaletinin Katcha bölgesinde dün tankerin patlaması sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e çıktığını belirtti.



Ogungbemide, patlama nedeniyle 48 kişinin yaralandığını ve bunlardan çoğunun durumunun ağır olduğunu bildirdi.



Yaralıların tedavi altına alındığını kaydeden Ogungbemide, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.



Niger Valisi Mohammed Umar Bago, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, olayı "endişe verici, talihsiz ve acınası" olarak nitelendirdi.

NE OLMUŞTU?



Niger eyaletine bağlı Katcha bölgesindeki Bida-Agaie kara yolunda dün akaryakıt taşıyan tanker devrilmişti.



Tankerin devrilmesinin ardından bazı kişilerin yakıtı çalmaya çalıştığı sırada patlama meydana gelmişti.