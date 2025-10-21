21 Ekim 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.10.2025 05:13
Suriye’de 12 milyon kaptagon hapı ele geçirildi

Suriye’nin Şam ilinde gerçekleştirilen operasyonla uyuşturucu şebekesini çökerten İçişleri Bakanlığı ekiplerinin, 12 milyon kaptagon hapı ele geçirdiği bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı ile Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin düzenlediği ortak operasyonda Şam'ın Dumayr bölgesinde uyuşturucu şebekesi deşifre edildi.

Operasyonun, yurt dışına büyük miktarlarda uyuşturucu madde kaçırmayı planlayan bir kaçakçılık ağına yönelik takip ve izleme çalışmalarıyla başlatıldığı belirtilen haberde, operasyon sonucunda 12 milyon kaptagon hapı ele geçirildiği ifade edildi.

