Kremlin’den Putin-Trump zirvesine ilişkin flaş açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Budapeşte'deplanlanan zirvenin ne zaman yapılacağına ilişkin sorulara Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcülüğü, iki liderin de herhangi bir tarih belirtmediğini ve bu nedenle "ertelenme" yorumlarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

"TARİH BELİRLENMEDİ, ERTELEME MÜMKÜN DEĞİL"

Kremlin, "Zirve için ne Putin ne de Trump kesin bir tarih açıkladı. Tarih belirlenmediği için ertelenmesinden de söz edilemez" ifadelerini kullandı.

"YOĞUN HAZIRLIK GEREKİYOR"

Açıklamada, ABD ve Rusya'nın olası bir zirvenin gerçekleşebilmesi için kapsamlı hazırlık gerektiği konusunda hemfikir olduğu belirtildi. Kremlin yetkilileri, "Bu düzeyde bir görüşme ciddi hazırlık gerektirir ve bu da zaman alır" dedi.

UKRAYNA BARIŞ SÜRECİ KOLAY İLERLEMİYOR

Kremlin, Ukrayna konusunda yürütülen barış girişimlerinin zorlu bir süreç olduğunu belirterek, "Önümüzde kolay olmayan bir çalışma süreci var" açıklamasında bulundu.

NATO TATBİKATLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Rusya'nın, NATO tarafından yürütülen askeri tatbikatlara dikkat kesildiği ifade edilerek, "Bu faaliyetleri dikkatle takip ediyoruz ve ayrıntılı şekilde analiz edeceğiz" denildi.

"ZİRVE TARİHİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR ANLAŞMAYA VARILMADI"

Son olarak Kremlin, Putin-Trump zirvesinin tarihine ilişkin herhangi bir uzlaşının veya planlamanın olmadığını bir kez daha teyit etti:

"Kimse belirli bir tarih telaffuz etmedi. Dolayısıyla gündemde kesinleşmiş bir tarih ya da ertelenen bir toplantı yok."