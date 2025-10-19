ABD medyasından flaş iddia! Putin savaşı sona erdirmek için Trump’tan Donesk’in tam kontrolünü talep etti

Alaska'da gerçekleşen tarihi Trump-Putin zirvesinin ardından Ukrayna'da ateşkesin sağlanamama üzerine ABD-Rusya arasında ipler gerildi. Trump son olarak Putin ile 2 hafta içerisinde Macaristan'da görüşeceklerini belirtirken ABD medyasından ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

SAVAŞIN SONA ERMESİNE KARŞILIK DONESK'İ TALEP ETTİĞİ İDDİASI&NBSP;

Amerikan Washington Post gazetesinin üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Putin, Trump'la yaptığı son telefon görüşmesinde, Donetsk bölgesine ilişkin taleplerini dile getirdi.

Habere göre Putin, Ukrayna'dan Donetsk bölgesinin kontrolünün tamamen kendilerine teslim edilmesini savaşı sona erdirme koşulu olarak gördüğünü Trump'a iletti.

Trump'ın Putin'in bu talebine nasıl karşılık verdiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, ABD Başkanı görüşmeye dair açıklamasında Donetsk ile ilgili talebe değinmedi.

ABD'li yetkililer, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'nın Kiev'i ele geçirmesinin önünde adeta bir tampon bölge işlevi gören Donetsk'i Putin'in Ukrayna'dan almayı çok istediğine ve bu düşüncesinden halen vazgeçmediğine dikkati çekerken, bu durumun savaşı sona erdirmeyi zorlaştıracağını kaydetti.

TRUMP-PUTİN MACARİSTAN'DA GÖRÜŞECEK

İki hafta içinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Putin ile bir araya geleceğini duyuran Trump'ın, bu konuda nasıl bir yaklaşım izleyeceği ise merak ediliyor.

Öte yandan habere göre Putin, Trump'a, kısmen ele geçirdiği Ukrayna'nın diğer iki bölgesi olan Zaporijya ve Herson'un bir kısmını, Donetsk'in tam kontrolü karşılığında teslim etmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Ukraynalı yetkililer ise konuyla ilgili önceki açıklamalarında, Moskova'nın Donetsk ile ilgili taleplerine karşı olduklarını dile getirmişti.