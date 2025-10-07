Barrack YPG elebaşı Abdi ile ne görüştü? ABD amacı parçalanmış Suriye mi? "Şara'nın karşısına Abdi'yi oturtmak istiyorlar"
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın CENTCOM Komutanı Copper ile birlikte PKK/YPG elebaşısı Mazlum Kobani (Ferhat Abdi Şahin) ile görüşmesi sonrası SDG, Halep'te saldırıya geçti. Terör örgütü SDG ve Suriye Güvenlik Güçleri'nin şiddetli çatışmasının ardından ateşkes sağlandı fakat Barrack'ın Abdi ile görüşmesi sonrası çekildikleri bir fotoğraftaki harita görüntüsü oldukça dikkat çekti. Yer alan haritada Fırat'ın doğusunda çizilmiş bir sınırın olduğu ve ayrı devlet yapısının hedeflendiği yönünde iddialar ortaya atılırken Barrack-Abdi ne görüştü? AA muhabiri Muhammed Karabacak görüşmenin detaylarını aktarırken A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına katılan uzmanlar Suriye'deki saldırının nedenlerini değerlendirdi.
Esad rejiminin ardından küllerinden doğarak yeni bir devlet olma yolunda ilerleyen Suriye, 6 Ekim'de parlamento seçimlerinin ardından Halep kentindeki iki mahallede terör örgütü SDG tarafından saldırı düzenlenmesiyle iç çatışma tekrar alevlendi. SDG'nin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillere saldırmasının ardından Suriye Güvenlik Güçleri bölgede asayişi sağlamak amacıyla operasyon düzenlemesiyle SDG ile şiddetli çatışmaya girdi.
Yaşanan sıcak gelişmelerden birkaç saat önce ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) ile çektirdiği bir fotoğraf dikkatleri çekti. Çekilen fotoğrafın arkasında Fırat'ın doğusunda çizilmiş bir sınırın olduğu ve ayrı devlet yapısının hedeflendiği yönünde iddialar ortaya atılırken Barrack ve Şahin'in görüşmede konuştuğu ise net olarak açıklanmadı. Gelişmelerin ışığında birçok soru gündeme gelirken A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler çatışmaların neden gerçekleştiğini değerlendirirken Anadolu Ajansı Şam muhabiri Muhammed Karabacak Barrack-Şahin görüşmesinde konuşulan konuları aktardı.
Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Muhammed Karabacak'ın açıklamalarından satır başları...
"ATEŞKES İLAN EDİLDİKTEN ÇATIŞMALAR NEREDEYSE DURDU"
Söz konusu iki mahallede zaten Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG uzun zamandan beri, yani devrik rejim döneminden beri, yuvalanmış, mevzilenmiş durumda. Söz konusu iki mahallede 8 Aralık 2024 tarihinden sonra, yani devrik rejimin yıkılmasından sonra hiçbir şekilde ister Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı birlikler, ister İçişleri Bakanlığı'na bağlı birlikler söz konusu iki mahalleye girmiş değil. Orada bir Şam yönetiminin otoritesi bulunmuyor. Ancak şöyle bir durum var: Ateşkes dün ilan edildikten sonra, kapsamlı ateşkes dün ilan edildikten sonra oradaki çatışmalar neredeyse durdu. Ancak, ancak söz konusu iki mahallede, iki mahallenin komşu mahallelerinde ailelerin peyderpey çatışmaların ortasında kalmamaları için, yaralanmamaları için, çocukların hayatını güvence altına ve korumak için peyderpey o iki mahalleden ve yan komşu mahallelerden Halep kent merkezine çıkarak güvenli, emniyetli bir yerlere çıkmaya başladılar ve günün, bugünün öğle saatlerine doğru bu tahliyeler söz konusu iki mahalleden devam etti. Halihazırda dünkü yaşanan olaylardan, çatışmalardan önce birçok noktadan söz konusu iki mahalleye giriş çıkış yapılıyordu. Ancak dünkü yaşanan çatışmalardan sonra Şeyh Maksud mahallesine tek giriş çıkış noktası oldu, Şeyh Maksud mahallesine de, Eşrefiye mahallesinde de tek giriş ve çıkış noktası oldu.
BARRACK VE SDG ELEBAŞI ABDİ NE KONUŞTU?
Bugüne geçersek, bugün ne oldu? Tabii ki dün herkesin bildiği üzere ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve CENTCOM komutanı Brad Cooper ile beraber SDG elebaşlarından Mazlum Abdi'yle bir görüşme gerçekleştirdi. Aynı zamanda da bugün ABD'nin Özel Temsilcisi Thomas Barrack ve beraberinde olan CENTCOM komutanı, aynı zamanda terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Mazlum Abdi Şam'a gelerek, Suriye Savunma Bakanlığı Murhaf Ebu Kasra'yla görüştü. Murhaf Ebu Kasra bu söz konusu açıklamadan görüşmeden sonra şöyle bir açıklaması oldu: 'Derhal Suriye'nin kuzeyinde, Suriye'nin ve kuzey ve kuzeydoğusunda derhal yürürlüğe girmek üzere kapsamlı bir ateşkese varıldığını' açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra Thomas Barrack, Cooper'la beraber Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla görüştü. Cumhurbaşkanlığı sitesine yansıyan açıklamada şöyle bir ifadeler kullanıldı: 'Suriye'nin siyasi çözümüne yönelik desteklerin devam ediyor. Aynı zamanda 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi konusunda desteklerini ifade ettiler.'
Şimdi şunu ifade etmek istiyorum: Cumhurbaşkanlığı sitesinde görüşmeye dair Thomas Barrack'la ve CENTCOM komutanıyla bir araya geldiğine dair çok resmi ifadeler kullandı. İşte 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi, Suriye'de güvenlik ve istikrarın desteklenmesi, Suriye'deki siyasi çözümün ileriye itilmesi şeklinde resmi açıklamalar yaptı. Ancak bizim kaynaklarımız bu resmi açıklamaların ardından da şöyle bir bilgilere edindik kendilerinden. İsterseniz sizlere arz edeyim:
Thomas Barrack'ın SDG elebaşısı Mazlum Abdi'ye söylediği, empoze ettiği talepler:
-Suriye Demokratik Güçleri'yle Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında imzalanan 10 Mart Anlaşması uygulanmalı.
-Mazlum Abdi'yle Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında imzalanan 10 Mart Anlaşması uygulanmalı ve anlaşmaların tüm maddeleri hızlı hayata geçirilmelidir.
Şimdi biz sürekli Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD Daire İşleri Sorumlusu Kuteybe İdlibi'den açıklamalar veya müzakereler, 10 Mart mutabakatına ilişkin açıklamalar istediğimizde her seferinde şöyle bir şey bize iletmişti: 'Suriye Demokratik Güçleri her seferinde bu mutabakatın hayata geçirilmesi, ister alt komitelerin görüşmesi konusunda, ister mutabakatın 10 maddelerinin hayata geçirilmesi konusunda bir yavaşlama süreci vardır.'
Dolayısıyla Thomas Barrack yaptığı örgütle yaptığı görüşmede bunun üzerine titizlikle vurguladı: 'Tüm maddeler, anlaşmaların, 10 Mart mutabakatının maddelerini hızlı hayata geçirilmesini istiyor.'
Şu ana kadar bizim bildiğimiz kadarıyla ister açık kaynaklardan, ister özel kaynaklardan, iki kez veya üç kez alt komiteler birbiriyle görüştü. Ama bu alt komiteler sürekli görüşmelerde bir ön koşul koyma vardı örgüt tarafından. Bu kez de Thomas Barrack şunu ifade etti: 'Ön koşulsuz şekilde alt komiteler üzerinden doğrudan ve gerçek müzakerelere başlanılmalıdır.'
-Özel yönetim kurumları Suriye devlet yapısına gerçek bir entegrasyon sağlanmalıdır.
Gerçek entegrasyon sağlanması ne demek? Çünkü sürekli Mazlum Abdi, ister Batı basın kurumlarına, ister Arap dünyasındaki basın kurumlarına çıktığında açıklamaları 10 Mart mutabakatına bazen farklı oluyor. Bazen şey diyor: "Bu entegrasyon, ister askeri, ister idari entegrasyon bir yıl sürebilir." Bazen de şöyle diyor: "Ortak bir askeri meclis kurabiliriz." Bazen de: "Bizim koalisyondan aldığımız deneyimler Suriye ordusu faydalanabilir." Farklı farklı açıklamalar yapıyor. Üç ise Thomas Barrack'ın örgüte söylediği: 'Oyalamak veya geciktirmek Suriye'de kaçınılmaz bir iç savaşa yol açabilecektir.'
-En önemli noktalar ise: 'Suriye'nin tüm toplumsal bileşenlerin katılımıyla birleşik bir Suriye yönetimi oluşturulmalıdır." Yani Suriye'nin üniter devlet yapısına vurgu yapıyor. "Tüm bileşenlerin haklarını garanti altına alan bir yapı hedeflenmekte.'
-Tabii örgüt bunu sürekli istiyor: 'Suriye'de Adem-i Merkeziyetçi bir sistem kurma yönünde herhangi ABD'nin herhangi bir planı bulunmuyor.' Bunu defalarca Thomas Barrack tek devlet, tek ümmet, tek ordu şeklindeki ilkesi şeklinde vurguladı.
"ŞEYBANİ ANKARA'DA TERÖRLE MÜCADELE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPABİLİR"
CENTCOM komutanının Thomas Barrack'la Şam'a geldiğini, niye geldiğini açıklıyor aslında. Çünkü bu ziyaretin bir askeri ayağı vardır. "Suriye'de terörle mücadele çabaları birleştirilmelidir." Biliyoruz ABD tarafındaki yetkililer sürekli şu açıklamayı yaptı: 'Suriye'nin kuzeydoğusundaki SDG adını kullanan PKK/YPG bizim terörle mücadele konusunda bizim ortağımızdır.' Thomas Barrack bizim kaynaklarımıza göre şöyle bir şey ifade etti: 'Suriye'de terörle mücadele çabaları birleştirilmelidir. Suriye yönetimi terörle mücadele anlaşmasına katılacaktır.' Çok kısa bir sürede belki yarın ki Ankara'daki toplantıda Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Ankara'ya düzenleyeceği toplantıda bunu açıklayabilir.
"ŞARA'NIN KARŞISINA ABDİ'Yİ OTURTMAK İSTİYORLAR"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez Halep'teki saldırılara değinerek Suriye haritası üzerinden PKK/YPG'nin neden saldırı düzenlediği sorusunu yanıtladı. Küsmez, "PKK açıkça 'Kuzey ve kuzeydoğusu olarak adlandırdığı Suriye'den çekilmediğini ve üniter bir Suriye devleti oluşturulduğunda çıkmayacağını' ifade ediyor. 2 gün önce Suriye haber ajansı SANA'da Halep'in kuzeyindeki iki mahallenin birinde yeraltı tünellerini bulduklarına dair haber yapıldı. Bu tünellerin bir kısmında patlayıcı ve mühimmatın olduğu belirtiliyordu. Hatta 2 gün önceki görüntülerde çok büyük bir patlama ve yangın görüntüleri vardı. İşte o patlamadan kaynaklanıyordu. Buradan şöyle bir sonuç söyleyebiliriz. Fırat'ın batısında PKK terör örgütü varlığını sürdürmek istiyor. Böyle bir ortamda seçim ve sandık kurulması mümkün değildi. Suriye Milli Ordusu da bu bölgede asayişi sağlamak açısından Şara da askeri bir harekattan bahsetmedi. Bölgenin asayişini sağlamak üzere bölgeye girildiğini söyledi. Ve bu söz çok kıymetlidir. Bu bölgede 10 mart mutabakatı var. Barrack ve yandaşları Şara'nın karşısına bir devlet statüsünde ya da Adem-i Merkeziyetçi bir yerel yönetim gücü karşısına Mazlum Abdi'yi oturtmak istiyorlar. Ahmed Şara bir tarafta Mazlum Abdi diğer tarafta sanki bunun arabulucu konumunda Tom Barrack varmış gibi bölge bir izlenimle Fırat'ın doğusu ve batısı olmak üzere böyle bir konumlandırma yapılmak isteniyor." dedi.
"ABD, ESAD VE ŞARA'YA KARŞI ABDİ'Yİ DENGE UNSURU OLARAK ELDE TUTTU"
Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay, ABD'nin Suriye üzerinden tutumunu ele alarak SDG elebaşısı Abdi ile neden görüşme nedenini değerlendirdi. Küntay; "Tom Barrack ve Mazlum Abdi'nin yer aldığı şu kadro ABD'nin Suriye'deki tek dayanağı, tek sırtını dayadığı iş birliği yapabileceği kitle. 11 ay önce Şara ve Barrack tokalaşmıştı. Şara 11 aydan önce ABD tarafından hakkında aranması bulunan ve yakalanması için ödül konulan bir isimdi. ABD 11 ay önce Türkiye'yi saymazsak o bölgede etkin olan ülke olarak sadece Rusya dersiniz. Rusya bugün Tartus Limanı dışında Suriye'de esamesi okunuyor mu? Kim orada Türkiye dışında aktif durumda ABD. Şara'nın şuan ABD ile arası iyi fakat 1 ay önceki resmi hatırlıyoruz. ABD bir an önce Esad'sız, eski yönetimsiz Rusya'sız yeni bir yönetim istiyor. Demografiye baktığımızda bunu hayata geçirebilecek Sünni ve Müslüman bir oluşum olur. ABD'nin bakış açısını söylüyorum onlar istiyor ki Kürt ve Alevi yönetimi nüfusu da herhangi bir şekilde baskılayıp ortadan kaldırmasın. Şuan da da Şara'yı destekleyip el sıkışıyor ama 11 ay önce tanıdığını bir insana kadar güvenip sistemi emanet eder. Güvenmeyeceği için bu kadrodaki terörist Mazlum Abdi orada ABD tarafından uzunca bir müddet Esad yönetimine ve Şara'ya karşı bir denge unsur olarak elde tutuldu. ABD ne zaman Suriye'yi elinden bırakır. Diğer taraftan yüzde yüz emin olduktan sonra. Yakın tarihte ise bunu görmüyorum." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Huzur mu zehir mi? Kokulu mumların korkunç sırrı ortaya çıktı!
- MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Süper Kupa ne zaman? Eşleşmeler belli oldu mu, nasıl olacak?
- Steam çöktü mü, neden girilemiyor? Sorun düzeldi mi? 7 Ekim Steam erişim sorunu
- “10 bin adım” efsanesi tarih oluyor! Uzmanlar açıkladı: Sağlık için kaç adım yeterli?
- A101 AKTÜEL KATALOG 9 EKİM: A101 indirimlerinde neler var? Benzinli motosiklet, yoğurma makinesi, ankastre set…
- 8 EKİM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ | 9 saat sürecek! Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Diyetisyenlerin gizli kahramanı! Uzmanlar o gıdayı işaret etti: Yağ yakıyor…
- Bu burçlar kalabalıkta bile yalnız hissediyor! Duygusal derinliğin bedelini onlar ödüyor
- Etkisi düşündüğünüzden daha fazla! Sadece ruhu değil, bedeni de tüketiyor
- 2025 KASIM İNDİRİMİ TARİHİ: Kasım indirimleri ne zaman, kaç gün sürecek?
- 5 dakikada gençlik formülü: Kas kaybını önlüyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor