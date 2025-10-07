Barrack YPG elebaşı Abdi ile ne görüştü? ABD amacı parçalanmış Suriye mi? "Şara'nın karşısına Abdi'yi oturtmak istiyorlar"

A Haber - Ekran Görüntüsü

Şimdi şunu ifade etmek istiyorum: Cumhurbaşkanlığı sitesinde görüşmeye dair Thomas Barrack'la ve CENTCOM komutanıyla bir araya geldiğine dair çok resmi ifadeler kullandı. İşte 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi, Suriye'de güvenlik ve istikrarın desteklenmesi, Suriye'deki siyasi çözümün ileriye itilmesi şeklinde resmi açıklamalar yaptı. Ancak bizim kaynaklarımız bu resmi açıklamaların ardından da şöyle bir bilgilere edindik kendilerinden. İsterseniz sizlere arz edeyim:

Thomas Barrack'ın SDG elebaşısı Mazlum Abdi'ye söylediği, empoze ettiği talepler:

-Suriye Demokratik Güçleri'yle Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında imzalanan 10 Mart Anlaşması uygulanmalı.

-Mazlum Abdi'yle Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında imzalanan 10 Mart Anlaşması uygulanmalı ve anlaşmaların tüm maddeleri hızlı hayata geçirilmelidir.

Şimdi biz sürekli Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD Daire İşleri Sorumlusu Kuteybe İdlibi'den açıklamalar veya müzakereler, 10 Mart mutabakatına ilişkin açıklamalar istediğimizde her seferinde şöyle bir şey bize iletmişti: 'Suriye Demokratik Güçleri her seferinde bu mutabakatın hayata geçirilmesi, ister alt komitelerin görüşmesi konusunda, ister mutabakatın 10 maddelerinin hayata geçirilmesi konusunda bir yavaşlama süreci vardır.'

Dolayısıyla Thomas Barrack yaptığı örgütle yaptığı görüşmede bunun üzerine titizlikle vurguladı: 'Tüm maddeler, anlaşmaların, 10 Mart mutabakatının maddelerini hızlı hayata geçirilmesini istiyor.'

Şu ana kadar bizim bildiğimiz kadarıyla ister açık kaynaklardan, ister özel kaynaklardan, iki kez veya üç kez alt komiteler birbiriyle görüştü. Ama bu alt komiteler sürekli görüşmelerde bir ön koşul koyma vardı örgüt tarafından. Bu kez de Thomas Barrack şunu ifade etti: 'Ön koşulsuz şekilde alt komiteler üzerinden doğrudan ve gerçek müzakerelere başlanılmalıdır.'

-Özel yönetim kurumları Suriye devlet yapısına gerçek bir entegrasyon sağlanmalıdır.

Gerçek entegrasyon sağlanması ne demek? Çünkü sürekli Mazlum Abdi, ister Batı basın kurumlarına, ister Arap dünyasındaki basın kurumlarına çıktığında açıklamaları 10 Mart mutabakatına bazen farklı oluyor. Bazen şey diyor: "Bu entegrasyon, ister askeri, ister idari entegrasyon bir yıl sürebilir." Bazen de şöyle diyor: "Ortak bir askeri meclis kurabiliriz." Bazen de: "Bizim koalisyondan aldığımız deneyimler Suriye ordusu faydalanabilir." Farklı farklı açıklamalar yapıyor. Üç ise Thomas Barrack'ın örgüte söylediği: 'Oyalamak veya geciktirmek Suriye'de kaçınılmaz bir iç savaşa yol açabilecektir.'

-En önemli noktalar ise: 'Suriye'nin tüm toplumsal bileşenlerin katılımıyla birleşik bir Suriye yönetimi oluşturulmalıdır." Yani Suriye'nin üniter devlet yapısına vurgu yapıyor. "Tüm bileşenlerin haklarını garanti altına alan bir yapı hedeflenmekte.'

-Tabii örgüt bunu sürekli istiyor: 'Suriye'de Adem-i Merkeziyetçi bir sistem kurma yönünde herhangi ABD'nin herhangi bir planı bulunmuyor.' Bunu defalarca Thomas Barrack tek devlet, tek ümmet, tek ordu şeklindeki ilkesi şeklinde vurguladı.