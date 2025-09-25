Meloni Şara’ya öyle bir baktı ki… Çarpıcı detaylar A Haber’de! “Tutumu İtalya’nın diplomatik çizgisine zarar veriyor”
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşen görüşmede ortaya çıkan kare dikkat çekti. Meloni'nin Şara'ya karşı bakışları gündem olurken, İtalya'dan canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, İtalya Başbakanı'nın tutumuna ilişkin önemli bilgiler verdi.
BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Başbakan Meloni ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yapılan görüşmede ortaya çıkan görüntüler dünya basınında geniş yer buldu. Olaya ilişkin İtalya'dan bağlanan A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, İtalya Başbakanı'nın son dönemlerde sergilediği protokol dışı hareketlere ilişkin konuştu.
SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE VİRAL OLDU
Meloni'nin son dönemlerde uluslararası zirvelerde sergilediği beden dili ve protokol dışı hareketlerin sık sık gündeme gelmeye başladığını belirten A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, "Meloni-Şara görüşmesinde Meloni'nin bakışları bir kez daha gündem oldu" diyerek konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Başbakan Meloni ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yapılan görüşmedeki tavırlar uluslararası medyada geniş yer buldu.
"ŞAŞKINLIK MI KÜÇÜMSEME Mİ?"
Yapılan görüşmede 2 ülke arasındaki görüşmelerde iki ülke arası bölgesel konular ele alırken özellikle görüşmede Meloni'nin kameralara yansıyan oturuşu ve bakış şekli birçok medya ve ana sayfalarda geniş yer buldu. Görüntüler özellikle sosyal medyada kısa sürede viral olurken şaşkınlık mı küçümseme mi? yorumlarına yol açtı.
"TUNUS CUMHURBAŞKANI'NA GÖZ DEVİRMİŞTİ"
Meloni'nin özellikle son dönemlerde uluslararası zirvelerde sergilediği beden dili ve protokol dışı hareketler gündeme gelmeye başladı. Fransa Başbakanı Macron ile tokalaşması, Tunus Cumhurbaşkanı ile konuşurken göz devirmesi Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Wonder ile soğuk bakışmaları ve daha benzer birçok durum gündemden düşmemişti.
"İTALAYA'NIN DİPLOMATİK ÇİZGİSİNE ZARAR VERİYOR"
İtalya'daki siyasi uzmanlar Meloni'nin bu tavırlarının İtalya'nın diplomatik çizgisine zarar verdiğini savunurken destekçileri ise bunun bir dik duruş ve yeni tarz liderlik olarak yorumluyor.
