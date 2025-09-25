Meloni Şara’ya öyle bir baktı ki… Çarpıcı detaylar A Haber’de! “Tutumu İtalya’nın diplomatik çizgisine zarar veriyor”

BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Başbakan Meloni ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yapılan görüşmede ortaya çıkan görüntüler dünya basınında geniş yer buldu. Olaya ilişkin İtalya'dan bağlanan A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, İtalya Başbakanı'nın son dönemlerde sergilediği protokol dışı hareketlere ilişkin konuştu.

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Meloni'nin son dönemlerde uluslararası zirvelerde sergilediği beden dili ve protokol dışı hareketlerin sık sık gündeme gelmeye başladığını belirten A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, "Meloni-Şara görüşmesinde Meloni'nin bakışları bir kez daha gündem oldu" diyerek konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

