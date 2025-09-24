Suriye Cumhurbaşkanı Şara New York’ta İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi

24 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 00:42
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumu için bulunduğu New York'ta, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Yapılan görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İtalya Başbakanı Meloni, New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.

