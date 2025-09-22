22 Eylül 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Filistin'i tanıyan ülkelere Malta da katıldı! Başbakanlık Ofisi'nden açıklama | Londra'da Filistin elçiliği açıldı

Filistin'i tanıyan ülkelere Malta da katıldı! Başbakanlık Ofisi'nden açıklama | Londra'da Filistin elçiliği açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 22.09.2025 12:47 Güncelleme: 22.09.2025 13:54
ABONE OL
Filistin’i tanıyan ülkelere Malta da katıldı! Başbakanlık Ofisi’nden açıklama | Londra’da Filistin elçiliği açıldı

İngiltere, Kanada, Portekiz ve Avustralya'nın ardından Malta da BM Genel Kurulu’nda Filistin’i resmen tanıyacak, Başbakanlık Ofisi açıkladı. Öte yandan İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin elçiliği resmen açıldı.

Malta Başbakanlığı, ülkenin Filistin'i resmen tanıyacağını Pazartesi günü New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda duyuracağını açıkladı.

TANIMIŞ VE TANIYACAK OLAN ÜLKELER KİMLER?

Bu adım, daha önce İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz tarafından da atılmıştı.

Bu ülkeler, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesi amacıyla Filistin'i tanımıştı. Fransa, Belçika, Lüksemburg, Andorra, San Marino ve birkaç diğer ülkenin de bugün benzer bir karar alması bekleniyor.

DÜNYA FİLİSTİN'İ TANIYOR! KATİL İSRAİL NE YAPACAK?

KAÇ BM ÜYESİ TANIYOR?

Bugün, BM'ye üye 193 ülkenin yüzde 75'i "Filistin devletini" tanıyor. Yani 193 ülkeden 152'si Filistin'i tanımış durumda.

Yaklaşık bir yıl önce, İspanya, İrlanda, Norveç, Slovenya ve Ermenistan Filistin yönetimini devlet olarak tanıyan ülkeler listesine katılmıştı.

LONDRA'DA FİLİSTİN ELÇİLİĞİ AÇILDI

İngiltere'nin, Filistin'i resmen devlet olarak tanımasının ardından Londra'da Filistin Elçiliği açıldı. Filistin bayrağı misyon binasına çekildi.

A HABER Ekran GörüntüsüA HABER Ekran Görüntüsü

"TARİHİ BİR ADIM"

Malta Başbakanı Robert Abela, Filistin'i tanıma planlarını ilk olarak Mayıs ayında açıklamıştı; ancak BM konferansı daha sonra ertelenmişti.

Akdeniz'deki Avrupa Birliği adası, tarih boyunca Filistin davasını desteklemiş ve iki devletli çözüm çabalarını desteklerken, İsrail ile diplomatik ilişkilerini de sürdürmüş durumda. Eski Filistin lideri Yaser Arafat'ın eşi de birkaç yıl adada yaşamıştı.

Abela, Pazar gecesi Malta'nın Gazze'ye bağışladığı un sevkiyatının ulaştırılmasını, "Malta'nın Filistin'i tanıma kararının eşiğinde" olarak nitelendirerek Facebook üzerinden duyurdu.

Başbakan, Filistin'in tanınmasını "tarihî bir adım" olarak nitelendirirken, Malta'nın bölgede barış sağlanmasına olan bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Batı’dan tarihi Filistin adımı!Batı’dan tarihi Filistin adımı! BATI'DAN TARİHİ FİLİSTİN ADIMI!
İngiltere’den tehditler savuran İsrail’e sert ihtar!İngiltere’den tehditler savuran İsrail’e sert ihtar! İNGİLTERE'DEN TEHDİTLER SAVURAN İSRAİL'E SERT İHTAR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filistin’i tanıyan ülkelere Malta da katıldı! Başbakanlık Ofisi’nden açıklama | Londra’da Filistin elçiliği açıldı Filistin’i tanıyan ülkelere Malta da katıldı! Başbakanlık Ofisi’nden açıklama | Londra’da Filistin elçiliği açıldı Filistin’i tanıyan ülkelere Malta da katıldı! Başbakanlık Ofisi’nden açıklama | Londra’da Filistin elçiliği açıldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör