Filistin’i tanıyan ülkelere Malta da katıldı! Başbakanlık Ofisi’nden açıklama | Londra’da Filistin elçiliği açıldı

A HABER Ekran Görüntüsü

"TARİHİ BİR ADIM"

Malta Başbakanı Robert Abela, Filistin'i tanıma planlarını ilk olarak Mayıs ayında açıklamıştı; ancak BM konferansı daha sonra ertelenmişti.

Akdeniz'deki Avrupa Birliği adası, tarih boyunca Filistin davasını desteklemiş ve iki devletli çözüm çabalarını desteklerken, İsrail ile diplomatik ilişkilerini de sürdürmüş durumda. Eski Filistin lideri Yaser Arafat'ın eşi de birkaç yıl adada yaşamıştı.

Abela, Pazar gecesi Malta'nın Gazze'ye bağışladığı un sevkiyatının ulaştırılmasını, "Malta'nın Filistin'i tanıma kararının eşiğinde" olarak nitelendirerek Facebook üzerinden duyurdu.

Başbakan, Filistin'in tanınmasını "tarihî bir adım" olarak nitelendirirken, Malta'nın bölgede barış sağlanmasına olan bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.