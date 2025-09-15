Siyonist işgal ordusu kana doymuyor! Katil İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu!

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ZİRVENİN HEMEN ARDINDAN SALDIRI

Bugün Katar'da bir zirve vardı. Çok önemli bir zirveydi. İstisnasız bütün İslam Ülkelerinin liderleri oradaydı. Ancak yapılan açıklamalar retorik düzeydeydi. Yani söylem düzeyindeydi. Somut İsrail'e şu yaptırımı aldık diye bir karar çıkmadı. Peki ne gibi yaptırımlar uygulanmalı? Örneğin Türkiye ne yaptı, İsrail ile olan ticari ilişkileri kesti. Hava sahasında İsrail'e özellikle askeri olan uçaklara kapattı. Limanlara İsrail bandrollü olan gemilere izin vermiyor. Zirvede de Başkan Erdoğan "somut yaptırımda bulunmamız gerek" dedi.