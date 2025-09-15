Siyonist işgal ordusu kana doymuyor! Katil İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu!

15 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 22:26 Güncelleme: 15.09.2025 23:12
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin hemen ardından katil İsrail işgal ordusu Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Saldırıya ait ilk görüntüler A Haber'de yayınlandı. Saldırının ardından A Haber canlı yayınına Ürdün'den bağlanan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, İHA'larla yapılan bombalamada 8 kişinin yaralandığını bunlardan 4'ü çocuk, 3'ü kadın, 1'i erkek olmak üzere 8'ide sivil olduğunu söyledi.

SİYONİST İŞGAL ORDUSU KANA DOYMUYOR!

Ürdün'den A Haber canlı yayınına bağlanan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, bölgeye ilişkin son dakika bilgilerini verdi.

Boyraz, "Lübnan'ın en güneyindeki Nebatiye kentinin şehir merkezinde meskün alanda bulunan bir binaya İsrail İHA'ları bir saldırı düzenledi. Lübnan Haber Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, 8 kişi yaralandı. Bunlardan 4'ü çocuk, 3'ü kadın, 1'i erkek olmak üzere 8'ide sivil." dedi.

İSRAİL ŞİMDİ DE LÜBNAN'I VURDU

Boyraz konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadelere verdi:

İsrail geçen yılın sonunda Lübnan ile vardığı ateşkese rağmen yaklaşık 9 aydır rutin bir şekilde Lübnan'a saldırılarına devam ediyor. Bugün Gazze'de de saldırılar devam etti. 34 Filistinli hayatını kaybetti. 3 Filistinli İsrail'in Gazze'ye gıda girişini engellemesinden dolayı açlıktan öldü.

ZİRVENİN HEMEN ARDINDAN SALDIRI

Bugün Katar'da bir zirve vardı. Çok önemli bir zirveydi. İstisnasız bütün İslam Ülkelerinin liderleri oradaydı. Ancak yapılan açıklamalar retorik düzeydeydi. Yani söylem düzeyindeydi. Somut İsrail'e şu yaptırımı aldık diye bir karar çıkmadı. Peki ne gibi yaptırımlar uygulanmalı? Örneğin Türkiye ne yaptı, İsrail ile olan ticari ilişkileri kesti. Hava sahasında İsrail'e özellikle askeri olan uçaklara kapattı. Limanlara İsrail bandrollü olan gemilere izin vermiyor. Zirvede de Başkan Erdoğan "somut yaptırımda bulunmamız gerek" dedi.

