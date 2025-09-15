15 Eylül 2025, Pazartesi
Siyonist işgal ordusu kana doymuyor! Katil İsrail Lübnan'ın güneyini vurdu
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin hemen ardından katil İsrail işgal ordusu Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Saldırıya ait ilk görüntüler A Haber'de yayınlandı. Saldırının ardından A Haber canlı yayınına Ürdün'den bağlanan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, İHA'larla yapılan bombalamada 8 kişinin yaralandığını bunlardan 4'ü çocuk, 3'ü kadın, 1'i erkek olmak üzere 8'ide sivil olduğunu söyledi.