Siyonist işgal ordusu kana doymuyor! Katil İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin hemen ardından katil İsrail işgal ordusu Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Saldırıya ait ilk görüntüler A Haber'de yayınlandı. Saldırının ardından A Haber canlı yayınına Ürdün'den bağlanan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, İHA'larla yapılan bombalamada 8 kişinin yaralandığını bunlardan 4'ü çocuk, 3'ü kadın, 1'i erkek olmak üzere 8'ide sivil olduğunu söyledi.

