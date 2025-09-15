Siyonist işgal ordusu kana doymuyor! Katil İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu

15 Eylül 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 23:11
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin hemen ardından katil İsrail işgal ordusu Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Saldırıya ait ilk görüntüler A Haber'de yayınlandı. Saldırının ardından A Haber canlı yayınına Ürdün'den bağlanan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, İHA'larla yapılan bombalamada 8 kişinin yaralandığını bunlardan 4'ü çocuk, 3'ü kadın, 1'i erkek olmak üzere 8'ide sivil olduğunu söyledi.
