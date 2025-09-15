Küresel Sumud Filosu Gazze’ye doğru yola çıktı! Türk aktivist A Haber’de: Direnmeye ve vazgeçmemeye devam edeceğiz

Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu, A Haber canlı yayınına bağlanarak gelişmeleri aktardı (Ekran görüntüsü)

"CİDDİ BİR İMTİHAN SÜRECİ YAŞADIK"

"Bu yolculuk, büyük bir sorumluluk gerektirdiği için süreç boyunca birçok zorlukla karşılaştık. Olumsuz hava koşulları, sabotaj girişimleri ve çeşitli teknik arızalar nedeniyle ciddi bir imtihan süreci yaşadık. Ancak yaklaşık 8 saattir yolda olmak bizleri bir nebze olsun rahatlattı. Arkadan gelen gemiler için organizasyon çalışmalarımıza hâlâ devam ediyoruz.

Tunus'taki katılımlarla birlikte sayımız 30'a yaklaştı. Şu anda hem kalkış yapan hem de kalkmak üzere olan gemilerle bu sayı artmaya devam ediyor.

Yaklaşık 10 ila 14 gün sürecek bir yolculuğumuz var. Bu sürecin uzun olmasının sebebi, filoda birden fazla gemi bulunması ve her birinin belirli bir takip mesafesinde hareket etmesi gerekliliği. Bu nedenle yavaş seyretmek zorundayız. İtalya ve Yunanistan'dan ekiplerin de katılımıyla inşallah sayımız 50'yi bulacak.

Şu anda Bizerte'den Tunus'a doğru ilerliyoruz. Aynı zamanda Tunus'un merkezinden yola çıkan gemilerimiz de var. Tunus'tan tamamen çıkmadan önce, ülkenin sınır bölgesinde belirlenmiş bir buluşma noktamız var. Orada tüm filoyla bir araya gelerek yolumuza birlikte devam edeceğiz. Çünkü biz, Bizerte'ye Barselona'dan gelen gemilerle birlikte, yaşanan bombalamaların ardından daha güvenli olabilmek için ters yönde ilerlemiştik. Şimdi ise geri dönüyor, filoyla birleşmek için yeniden rota oluşturuyoruz.

"60'A YAKIN ÜLKEDEN KATILIM MEVCUT"

Filoda 44 resmi delegasyon bulunuyor. Ancak delegasyonu olmayan ülkelerden de katılım var; toplamda 50-60 ülkeden insan burada. Büyük bir imtihan sürecinden geçiyor olmamıza rağmen, herkesin vicdanının ortak bir noktada birleştiğini ve bu yolda Gazze'ye odaklanma şerefine nail olmak için burada bulunduğunu görmek çok kıymetli.

Büyük ve anlamlı bir işe kalkıştık. Direnmeye ve asla vazgeçmemeye devam edeceğiz. Bu süreçte kara desteğinin küçümsenmemesi gerektiğini, kamuoyundan gelecek her türlü desteğe, her türlü siyasi dayanışmaya ihtiyacımız olduğunu vurgulamak isterim. Gözlerimizin önünde iki yıldır süren bir soykırım varken, hükümetlerin artık doğrudan ve güçlü bir şekilde destek vermesi gerekiyor. Bu saatten sonra elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız."