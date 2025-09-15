Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu A Haber’de! Sumud Filosu’nda son durum ne?

15 Eylül 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr
Giriş: 15.09.2025 17:33
İsrail’in Gazze’de ölüme mahkum ettiği sivillere yardım ulaştırmak için İspanya’dan yola çıkan Sumud Filosu, Tunus’tan katılan teknelerle birlikte ablukanın üzerine gidiyor. Onlarca geminin tek hedefi Gazze’ye ulaşmak. O gemilerden birinde bulunan Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu, son durumu canlı yayında aktardı.
