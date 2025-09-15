15 Eylül 2025, Pazartesi
Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu A Haber'de! Sumud Filosu'nda son durum ne?
İsrail’in Gazze’de ölüme mahkum ettiği sivillere yardım ulaştırmak için İspanya’dan yola çıkan Sumud Filosu, Tunus’tan katılan teknelerle birlikte ablukanın üzerine gidiyor. Onlarca geminin tek hedefi Gazze’ye ulaşmak. O gemilerden birinde bulunan Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu, son durumu canlı yayında aktardı.