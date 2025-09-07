Dalga dalga Gazze’ye: Sumud Filosu Tunus açıklarında

Başkent Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'nda toplanan yüzlerce Tunuslu, İspanya'dan gelmeye devam eden tekneleri karşılamak üzere bekliyor.



Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklerasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar, yaptığı açıklamada, "İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını taşıyan tekneler, Tunus sınırlarına girmeye başladı. Gün içerisinde limana ulaşmaları beklenen tekneleri karşılamak üzere yüzlerce Tunuslu burada toplandı." dedi.



İspanya'dan tüm teknelerin ulaşmasının yaklaşık iki gün süreceğini belirten Verde, "İspanya'dan gelen tekneler, Tunus'tan katılacak teknelerle beraber çarşamba günü Tunus'tan yola çıkacak. İtalya açıklarında buradan katılacak teknelerle beraber Gazze'ye yolculuğumuz devam edecek." diye konuştu.



Küresel Sumud Filosu'na Tunus'tan katılmak üzere aralarında onlarca Türk'ün de olduğu çeşitli ülkelerden ve Tunuslu yaklaşık 150 aktivist 1 Eylül'den bu yana teknelere binmek üzere hazırlanıyor.



Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.



Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.



Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

