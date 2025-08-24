24 Ağustos 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Hamas'tan İsrail'in Yemen'e saldırılarına kınama: Arap ülkelerinin egemenliği ihlal ediliyor

24.08.2025 22:35
İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından Hamas'tan saldırıyı kınama ve uluslararası çağrı yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada 'Saldırılar uluslararası kanunlar ve Arap ülkelerinin egemenliğine yapılan açık bir ihlaldir' ifadeleri kullanıldı.

Husiler'in Cuma günü Gazze'de işgal planının devreye sokan terör devleti İsrail'e hava saldırısı düzenlemesinin ardından Netanyahu hükümetinden saldırılara karşılık vereceği açıklanmıştı. Hava saldırısından 2 gün sonra İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya misilleme hamlesini gerçekleştirerek askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunu vurdu.

İsrail'in Yemen'in başkenti Sana kentine düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas, saldırıların uluslararası tehdit oluşturduğunu ve Arap ülkelerinin egemenliğini tehdit ettiğini belirtti. (AA) İsrail'in Yemen'in başkenti Sana kentine düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas, saldırıların uluslararası tehdit oluşturduğunu ve Arap ülkelerinin egemenliğini tehdit ettiğini belirtti. (AA)

HAMAS'TAN SALDIRILARA KINAMA

İsrail'in Yemen'e düzenlediği ve 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırıların ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapılarak saldırıları kınanırken uluslararası çağrı yapıldı.

Saldırının amacının, Yemen'i mazlum Filistin halkını desteklemekten alıkoymak olduğu vurgulanan açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin, özellikle de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail hayalini" gerçekleştirme arzusunu açıklamasından sonra Yemen'i destekleyen bir tavır alması gerektiği kaydedildi.

Husiler ile Yemen halkının, "Siyonist barbarlığına" karşı Filistin halkını desteklemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, Arap ve İslam ülkelerine "kutsal mekanları ve işgal altındaki tüm Arap topraklarını kurtarmak için bu onurlu yürüyüşe katılma" çağrısı yapıldı.

İSRAİL'DEN SANA'YA HAVA SALDIRISI

İsrail savaş uçaklarının Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında, ilk belirlemelere göre 2 kişi ölmüş, 35 kişi de yaralanmıştı.

Yemen'e düzenlenen hava saldırılarını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden takip etmişti.

NETANYAHU'NUN "BÜYÜK İSRAİL" HAYALİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 12 Ağustos'ta, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu söylemişti.

