Pekin kozunu oynadı! Maden savaşları başladı: ABD savunması Çin’in elinde rehin

3 Nisan itibarıyla Çin, yalnızca kendi topraklarında işlenen yedi farklı ağır nadir toprak metalinin ve bu metallerle üretilen mıknatısların ihracatını resmen askıya aldı. Dünya genelindeki ağır nadir toprak mıknatıslarının yaklaşık %90'ı da Çin'de üretiliyor.

Yasak her ülkeyi kapsasa da, disprosiyum ve itriyum gibi elementler ABD sanayisi için hayati önem taşıyor. Özellikle teknoloji, elektrikli araçlar, havacılık ve savunma sektörleri bu elementlere büyük ölçüde bağımlı. Başkan Donald Trump döneminde stratejik madenler ve enerji tedarik zinciri geliştirme konusunda en yetkili isim olan Drew Horn, ABD merkezli The New Yrok Post gazetesine verdiği demeçte uyarıda bulundu.