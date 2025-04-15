Pekin kozunu oynadı! Maden savaşları başladı: ABD savunması Çin’in elinde rehin

16 Temmuz 2011'de Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki Bayan Obo madeninde nadir toprak mineralleri içeren bir maden makinesi görülüyor. (REUTERS)

ÇİN DAHA ÖNCE DE BU KOZU KULLANMIŞTI

New York Post'un aktardığına göre Çin, bu kozu daha önce de kullanmıştı. Trump'ın ilk başkanlık döneminde, 2019 yılında, ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi tırmanırken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin Ganzhou kentindeki bir mıknatıs fabrikasını kamuoyuna açık bir şekilde ziyaret ederek bu konuda sinyal vermişti.

Benzer bir durum 2010 yılında da yaşanmıştı. Çin, Japonya ile yaşadığı bir sınır anlaşmazlığı sırasında ağır nadir toprak elementlerinin ihracatını askıya almıştı.

ABD ÇİN BAĞIMLILIĞINI AZALTMAYA MI ÇALIŞIYOR?

Foundation for Defense of Democracies adlı düşünce kuruluşunun Çin uzmanı Craig Singleton, "Pekin bu nadir toprak kartını daha önce de oynadı, hatta fazla oynadı. Ancak bu kez ABD daha az panik, daha çok kararlılık gösteriyor." yorumunu yaptı. Singleton'a göre Washington, Çin'in bu hamlesini, ülke içinde üretimi hızlandırmak ve dost ülkelerden tedarik sağlamak için bir gerekçe olarak görüyor. Böylece Çin'in bu alandaki etkisi azaltılmaya çalışılıyor.