Pekin yönetiminden Trump’ın restine rest! Çin sonuna kadar yanıt verecek... ABD’den sonra Çin’den de misilleme

Şubat ayında Şanghay'ın dışındaki Yangshan Limanı'ndaki teknelerde Çin ulusal bayrakları dalgalanıyor. (REUTERS)

ÇİN'DEN YANIT GECİKMEDİ

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD ile ticaret geriliminin tırmanmasından bu yana kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada, Çin'in "hiçbir haksız baskıdan korkmadığını" söyledi.

Bu açıklama sonrası Çin, ABD'nin Çin mallarına gümrük vergisini yüzde 125'e yükseltme kararına misillemede bulundu.

Çin Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD mallarının ithalaktına uygulanan yüzde 84 gümrük vergisinin yüzde 125'e çıkarıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ek gümrük vergisinin 12 Nisan'da yürürlüğe gireceği belirtildi.

Maliye Bakanlığı, "Eğer ABD, Çin'in ihraç ettiği mallara ek gümrük vergileri uygulamaya devam eder ise Çin bunu görmezden gelecek" dedi

Çin'in bu kararı sonrasında ABD vadeli endekleri negatif bölgeye geçerken, Avrupa borsalarında da satışlar hakim oldu.

TRUMP: ÇİN İLE ANLAŞMAK İSTERİM

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ticaret savaşlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şaşırtan ifadeler kullandı. Trump yüzde 145'e çıkardığı ek vergi tarifesi sonrası Şi ile doğrudan görüşme yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya net yanıt vermeyerek Pekin'le temasa her zaman açık olduğu mesajını verdi. Trump, "Çin ile ne olacağını göreceğiz, (onlarla) anlaşma yapabilmeyi çok isteriz." ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN Şİ'YE ÖVGÜ: BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM

Trump yaptığı açıklamasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e büyük saygı duyduğunu ifade ederek "Kendisi gerçek anlamda uzun zamandır dostumdur. Sanırım sonunda her iki ülke için de çok iyi olacak bir şey üzerinde çalışacağız. Bunu dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.

PEKİN'İN KARŞILIK VERME STRATEJİSİ

Çin, ABD'nin adımlarına hızlı bir şekilde karşılık verirken, kendi ekonomisini de dış etkilere karşı koruma altına almaya çalışıyor. Çin hükümetinin, Trump'ın tarifelerine karşı koyma stratejisinin arkasında uzun yıllara dayanan deneyim ve güçlü ekonomik temeller bulunuyor. Ekonomi uzmanları, Pekin'in krizlere karşı dayanıklılığını artıracak stratejiler geliştirdiğini belirtiyor. Ancak, CNN International'a göre, bu mücadelenin uzun vadede Çin'in uluslararası ticaretteki konumunu daha da güçlendirebileceği öngörülüyor.

AB'DEN TRUMP'IN JESTİNE JEST

ABD Başkanı Donald Trump, Çin hariç birçok ülkeye uygulanan gümrük tarifelerini 90 gün süreyle durdurma kararı almıştı. Bu kararın ardından Avrupa Birliği (AB), dün komisyonda ABD mallarına uygulanacak olan tarifeleri aynı süreyle durdurma kararı aldı.

AB Komisyonu Sözcüsü Ursula Von der Leyen, ABD'ye anlaşmaya yapmaya hazır oldukları mesajını iletirken, müzakerelere bir şans vermek istediklerini söyledi. Tüm seçeneklerin masada olduğunun altını çizen Von derLeyen, müzakerelerden tatmin edici sonuçların alınmaması halinde karşı tedbirlerin uygulanacağını açıkladı.