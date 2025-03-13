ABD’den Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilk temas!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yapacağı görüşmelerin ardından, Kremlin'in 1. binasında ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steven Witkoff ile bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, bugün Moskova'ya gelerek 30 günlük ateşkes teklifi ve ikili ilişkilerin, özellikle ekonomik boyutunun ele alınacağı görüşmelere katılacak.

Rusya Devlet Başkanı'nın dış politika danışmanı Yuriy Uşakov, ABD'nin teklifini "aceleci" olarak nitelendirmişti.

BEYAZ SARAY DUYURMUŞTU

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes müzakereleri için bu hafta Moskova'ya gideceğini açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt açıklamasında, "Bildiğiniz üzere Bay Witkoff bu hafta Moskova'ya gidiyor ve Rusları bu planı imzalamaya çağırıyoruz. Bu savaşta barışa en çok yaklaştığımız an bu. Başkan, Ruslardan bu işi bitirmemize yardım etmelerini bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump bombayı patlattı! Putin resti çekti