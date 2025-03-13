13 Mart 2025, Perşembe
Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Savaş ilanı
Donald Trump bu sefer Rusya'ya sopa gösterdi. Putin'den yanıt gecikmedi ve askeri üniformayı giyip cepheye indi. Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin peş peşe flaş açıklamalar geldi. Peki, kim kime ne mesaj verdi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev ise Moskova'dan son gelişmeleri aktardı.
Giriş Tarihi: 13.03.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 13:05