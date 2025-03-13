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Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Savaş ilanı

Donald Trump bu sefer Rusya'ya sopa gösterdi. Putin'den yanıt gecikmedi ve askeri üniformayı giyip cepheye indi. Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin peş peşe flaş açıklamalar geldi. Peki, kim kime ne mesaj verdi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev ise Moskova'dan son gelişmeleri aktardı.

Mehmet Derviş Uğurlu Mehmet Derviş Uğurlu
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.03.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 13:05
Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

ABD Başkanı Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına Rusya-Ukrayna gündemini değerlendirdi.

PUTİN'DEN TRUMP'A ASKERİ ÜNİFORMALI REST

TOP RUSYA'DA

Trump, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan ve Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda mutabık kaldığı görüşmelerin başarıyla geçtiğini vurguladı. "Cidde'de büyük bir başarı elde ettik. Eğer yürürlüğe girerse tam bir ateşkes sağlayacağız. Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda." diye konuşan Trump, bazı Amerikalı yetkililerin görüşmeler için Moskova'ya gittiğini belirtti.

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

Trump, "Her iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var. Umarım Rusya'dan da ateşkesle dönebiliriz. Eğer bunu başarırsak, bence bu korkunç savaşı durdurmanın yüzde 80 yolu açılmış olur." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmeleri değerlendirmişti. Trump, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz. Yani burada söz konusu olan tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder." ifadelerini kullanmıştı.

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

"KÖTÜ ŞEYLER YAPABİLİRİM"

Yaptırım kartını saklı tuttuğunu belirten Trump, "Rusya için ekonomik olarak çok kötü şeyler yapabilirim. Finansal olarak çok yıkıcı adımlar atabilirim. Ama bunu yapmak istemiyorum, barış istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

PUTİN'DEN ASKERİ ÜNİFORMA İLE GÖZDAĞI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın geçtiğimiz sene ele geçirdiği Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti. Putin, ziyaret sırasında askeri üniforma giydi. Rus birliklerini denetledi.

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'dan bilgi aldı.

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

Rusya genelkurmay başkanı, Putin'e Ukrayna birliklerinin kuşatıldığını ve 430 Ukraynalı askerin esir alındığını söyledi.

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

KREMLİN'DEN ÜNİFORMA AÇIKLAMASI

Çok tartışılan bu görüntü için Kremlin'den bir açıklama geldi...

KREMLİN'DEN ÜNİFORMA AÇIKLAMASI

İşte o açıklamalardan satır başları...

Başkomutan Putin Kursk'u ziyaretinde gerekli gördüğü için askeri üniforma giydi.

Putin bugün ilerleyen saatlerde uluslararası bir telefon görüşmesi yapabilir.

Kursk bölgesi yakında özgürleştirilecek.

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

KURSK SUCA'DA KONTROL RUSYA'DA

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca'nın geri alındığını duyurdu.

ÜNİFORMALI RESTİN ARDINDAN FLAŞ GELİŞME
Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

Peki, kim kime ne mesaj verdi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise "bir savaş ilanı" dedi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

TRUMP'IN BÜYÜK KAYBI

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Joe Biden'dan sonra görevi üstlenen Donald Trump bütün savaşları bitireceğini söyledi kendisinin göreve başlamasıyla yepyeni bir dönemin söz konusu olacağını ima etti. Bazen bunu propaganda olarak gündeme getirdi fakat pratikte çok da fazla bir değişiklik olmadığı gözüküyor. Pratikte Trump'ın büyük bir kayıpla yani sözünün etkisinin kaybıyla karşı karşıya olduğunu görüyoruz.

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Trump birbiriyle çelişkili açıklamalar yapıyor. Uluslararası hukukun temel kural ve kaidelerinin hiçbirini ciddiye almadığını bunların hepsini yok saydığını öne süren açıklamalar büyük infial yarattıktan sonra hemen arkasından tam tersini dile getiriyor.

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

"BIDEN POLİTİKALARINA DÖNECEK"

Birkaç zaman sonra tekrar Ukrayna meselesinde ABD yönetimi Trump idaresi Joe Biden politikalarına dönecek. Bunun emarelerini işaretlerini ortaya koyuyor. Batı Avrupa ile ilişkilerinde de tüm bu sert radikal açıklamaların amacı aslında Avrupalıların daha fazla savunma harcamalarına katkı yapmalarını sağlamak.

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

TRUMP BUNLARI NEDEN YAPIYOR?

Çünkü bürokrasi tecrübesi olmayan bir kişi. İş dünyasından geliyor. Giderek güvenilirlik kaybı ile karşı karşıya kalması gerektiğini düşünüyorum. O yönde bir genel eğilim var. Artık Trump diyorsa bunu çok da ciddiye almamak lazım konuştuğuna değil de uygulamasına bakmamız gerekiyor mealinde dünyada bir yaklaşım tarzı giderek güçleniyor.

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

"KLASİK RUS BAKIŞ AÇISI"

Putin, Rusya'nın Ukrayna meselesine bakış açısını resmi görüşünü dile getiriyor. Rusya'nın agresif saldırgan politikasına dikkat çekmekten ziyade NATO genişledi benim güvenliğime tehdit oluşturuyor ben de buna karşı önlem aldım şeklinde klasik Rus bakış açısını dile getiriyor. İdeolojik bir okuma yapıyor Rusya.

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

"DERİN DEVLET EL KOYDU"

Rusya "Avrasyacıların" kontrolünde bir başka açıdan baktığımızda KGB ekibinin kontrolünde yani derin devlet el koydu. Bunların argümanlarına baktığımızda eski Sovyet cumhuriyetlerini arka bahçe olarak görüyorlar. Oradaki devletlerin ve halkların kimliklerini kabul etmiyorlar. Ukrayna'ya yönelik saldırıda da buna tanık olduk.

Ukrayna savaşı önümüzdeki dönemde bir kez daha rekabetin kızıştığı bir alan olacak. ABD, Joe Biden politikalarına ister istemez dönmek durumunda kalacak.

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

"MECBUREN ABD'NİN POLİTİKASINA GELDİ"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar: ABD şunu yapıyor. Zelenskiy'e baskıyı yaptı üzerinde çok sıkı bir angajman uyguladı getirdi çizgisine. Ben sadece doğal kaynaklarını alacağım güvenliğini de Avrupa sağlayacak. Garantörlük de yok hiçbir güvenlik garantisini de sağlamayacağım. Bu onun projesi. Zelenskiy ABD'nin politikasına mecburen geldi. Avrupalılar da oturdular bu güvenlik garantörlüğünü nasıl verebiliriz diye hatta Türkiye'yi de çağırdılar birlikte müşterek olarak belki BM, İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği bir barış gücü tesis edecekler birlikte NATO dışı çünkü NATO'yu asla kabul etmez Rusya.

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

"BİR SAVAŞ İLANI"

Belki Türkiye'nin de içinde olduğu bir barış gücü. Çin'i de işin içerisine almaya çalışıyorlar. Geldiğimiz noktada artık topu Rusya'ya attı Trump. Putin askeri üniformasını giydi Kursk'a gitti. Bence bir savaş ilanı. Kursk'taki kaybetmiş olduğu topraklı bugüne kadar bekletti. Zamanlamayı bekliyor. Yapacağı bir operasyonla Kursk'taki Ukrayna birliklerini geriye püskürtebilecek. Önümüzdeki günlerde böyle bir hareket bekliyorum.

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

ZELENSKIY KÖŞEYE SIKIŞTI

Kendiliğinden çekilebilir de. Zelenskiy köşeye sıkıştı. Hiç koşul koymadan şart getirmeden doğal kaynaklarını ABD'ye aktardı. Topraklarının Yüzde 20'sini Rusya'da bırakacak gözüküyor şu anda. Bütün bunları ABD'nin hiçbir güvenlik garantisi almadan yapacak. Ne kadar kötü bir anlaşma.

Zelenskiy'e hiçbir şey kalmıyor geriye. Kayıplar kalıyor sadece. Bir tek şey olabilir o da güvenlik garantisi. Bundan sonra elde tuttuğu toprakların devamını öngören bir garanti anlaşması arzu ediyor.

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

A HABER MOSKOVA'DA

30 günlük ateşkes ne zaman başlayacak? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'dan son gelişmeleri aktardı.

ABD HEYETİ MOSKOVA'DA! PUTİN CEPHEDE

Kişiyev, "Tüm dünya ABD ve Ukrayna arasında varılan 30 günlük ateşkes sözleşmesini Rusya'nın kabul etmeyeceğini merakla bekliyor. ABD Başkanı Trump'ın görevlendirdiği heyetin bugün Moskova'ya gelecek.

Putin ise Kursk bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk kez askeri üniformasıyla görüntülenen Putin komuta merkezlerinden birinde düzenlediği toplantıda Kursk bölgesi topraklarının yakın zamanda düşmandan tamamen kurtarılması gerektiğini vurguladı.

Şimdiye kadar yapılan açıklamalara bakılırsa maalesef hiç de ateşkesi kabul etme niyetinin olmadığı anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Trump bombayı patlattı! Putin askeri üniformayla resti çekti | Çarpıcı sözler: Biden politikalarına dönecek

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