Rusya Devlet Başkanı Putin’den Kursk’a askeri üniformalı ziyaret! Rus ordusuna talimatı verdi: Tamamen kontrol altına alın

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AFP'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgede savaşan Rus birliklerini ziyareti sırasında televizyonda yaptığı açıklamada, "Birliklerimizin karşı karşıya olduğu tüm muharebe görevlerinin yerine getirileceğine ve Kursk bölgesinin topraklarının yakında düşmandan tamamen kurtarılacağına inanıyorum" dedi.