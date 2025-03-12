Rusya Devlet Başkanı Putin'den Kursk'a askeri üniformalı ziyaret! Rus ordusuna talimatı verdi: Tamamen kontrol altına alın
ABD ve Ukrayna, dün Suudi Arabistan’ın başkenti Cidde'de bir araya geldi. ABD, Ukrayna’nın Rusya ile devam eden 3 yıllık savaşında 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. Dünya gözünü Rusya'ya çevirirken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken hamle geldi. Putin, askeri üniforma giyerek Kursk'u ziyaret etti. Putin,Ukrayna birliklerinin elinde bulunan Kursk'un tamamen kontrol altına alınmasını emretti.
ABD, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşta 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. ABD istihbarat paylaşımı ve silah sevkiyatını derhal yeniden başlatacak.
Suudi Arabistan'daki görüşmelerin ardından iki taraf ayrıca Ukrayna mineralleri konusunda "en kısa sürede" bir anlaşma yapmayı kabul etti, bildiri yayınlandı.
"TOP ARTIK ONLARIN SAHASINDA"
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile ateşkes teklifini Rusya'ya ileteceklerini belirterek, "Top artık onların sahasında" dedi.
ABD HEYETİ UKRAYNA İLE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ İÇİN RUSYA'YA GİDİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'dan dün ABD ve Ukrayna arasında yapılan görüşmelerin ardından ABD heyetinin, Ukrayna ile 30 günlük ateşkesini görüşmek üzere Rusya'ya gittiğini duyurdu.
Yaşanan gelişmenin ardından Dünya gözünü Rusya'ya çevirirken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken hamle geldi. Vladimir Putin, askeri üniforması ile Kursk bölgesindeki operasyon merkezini ziyaret etti.
"KURSK'U TAMAMEN KONTROL ALTINA ALIN"
Putin,Ukrayna birliklerinin elinde bulunan Kursk'un geri püskürtmesini ve Kursk bölgesinin tamamen kontrol altına alınmasını emretti.
AFP'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgede savaşan Rus birliklerini ziyareti sırasında televizyonda yaptığı açıklamada, "Birliklerimizin karşı karşıya olduğu tüm muharebe görevlerinin yerine getirileceğine ve Kursk bölgesinin topraklarının yakında düşmandan tamamen kurtarılacağına inanıyorum" dedi.
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