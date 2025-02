Foto: AFP

İŞTE İSRAİL'İN İÇİNDE BULUNDUĞU VAHİM DURUM

İsmini vermek istemeyen başka bir kıdemli güvenlik görevlisi, Yeditoh Ahronoth gazetesine İsrail'in çökmüş iş işleyişini bir bir anlattı. Üst düzey görevli, "İlginç olan şey, her şeyin siyasette şu anda bile kesintisiz devam ediyor olması. Sanal gerçeklik oyunları, yalanlar ve dezenformasyon, tam tersini yapmak ve söylemek, söz verip tutmamak, Hamas'ın ihlal hakkındaki iddialarını reddetmek, ancak bu ihlalleri düzeltmek, böylece üçünün serbest bırakılması planlandığı gibi devam edecek, tüm gücümüzle bir saniye daha hazır olduğumuzu yüksek sesle ilan etmek, ancak pratikte hiçbir şey yapmamak veya tüm rehineleri serbest bırakmak için her şeyi yaptığımızı söylemek, ancak pratikte müzakereleri engellemek için her şeyi yapmak." itiraflarında bulundu.

İSRAİL'İN ANLAŞMAYA NİYETİ YOK!

Aynı konuşmacı, İsrail'in ikinci aşamayı imzalama veya bu yönde bir adım atma niyetinde olmadığı gerçeğini gizlemeyi amaçlayan beş yalan ve çarpıtma örneğini verdi: