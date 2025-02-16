İsrail'in kokuşmuş iç siyaseti gün yüzüne çıktı! Kıdemli yetkiliden peş peşe itiraflar... "Patlama noktasına doğru ilerliyoruz"
19 Ocak'ta imzalanan Gazze Anlaşmasının 6. turu dün tamamlanırken Siyonist basın, anlaşmanın ikinci aşamasına geçmek istemeyen ve savaşa dönmek isteyen İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu'yu ve yönetimini topa tuttu. Tel Aviv'deki siyasi krizin ve çökmek üzere olan sistemin iç yüzünü anlattı, peş peşe itiraflarda bulundu. İşte ayrıntılar...
Filistin Direniş Örgütü Hamas ile terör devleti İsrail arasında 19 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın ilk aşamasında dün esir takasının 6. turu gerçekleşti.
Her biri 42 gün sürecek aşamalardan ilkinin sonuna doğru gelinirken anlaşmaya göre ilk aşamanın 16. gününde başlaması gereken ikinci müzakereler, 2 hafta geçmesine rağmen hala başlamadı.
Diğer taraftan Trump'ın ve Netanyahu'nun açıklamaları, bölgedeki tansiyonu yükseltiyor ve kırılgan olan ateşkesi tehlikeye atıyor.
MÜNİH GÜVENLİK ZİRVESİ'NDE İSRAİLLİ REHİNENİN BABASINDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA: BELKİ DE KABUL ETMELİYİZ
Dün Münih Güvenlik Zirvesi'nde İsrailli esir Itai Chen'in babası Robbie Chen, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'a, Katarlı kıdemli bir bakana, ABD Başsavcısı'na ve ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'ne Gazze'de yürüttükleri politikalara ilişkin sorular yöneltti:
"Kurtuluştaki bir sonraki adımların daha kolay mı yoksa daha zor mu olacağını düşünüyorlar? Konsensüs, elbette, daha da zorlaştığı yönünde. Daha sonra Ruby Chen ısrar etti ve sordu -eğer durum buysa- belki de sonunda herkes için herkesin dahil olduğu bir anlaşmaya varmalıyız. Başka bir deyişle, bu iki ülke, ancak ikinci veya üçüncü aşamada serbest bırakılıp ölü veya diri olarak ülkelerine dönmeleri beklenen rehineleri bile nasıl serbest bırakmayı planlıyor?"
Daha sonra Ruby Chen ısrar etti ve sordu fakat herhangi bir yanıt alamadı.
İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığına göre Amerikalı ya da İsrailli yetkililerin savaşın gidişatına ve rehinelerin geri getirilmesine ilişkin bir yanıtları bulunmuyor.
NETANYAHU VE İŞBİRLİKÇİLERİ KAPANA KISILMIŞ DURUMDA
Başbakanlık Ofisi'nden en üst düzey bir yetkili, Yedioth Ahronoth'a verdiği demeçte, "Netanyahu ve onun işbirlikçileri esasen siyasi olarak kapana kısılmış durumda. Dış dünyada, dış politikada, İsrail dışında neler olup bittiğini umursamıyorlar. Bu nedenle, Netanyahu ateşkese ilişkin müzakerelerin gerçekleştiğini hemen reddetmeye dikkat ediyor." dedi.
"İSRAİL PATLAMA NOKTASINA DOĞRU İLERLİYOR"
Kaynak, Netanyahu'nun anlaşmayı engellemeye çalıştığının kanıtlarından birinin, kendisinin ve ona yakın kişilerin, ayrıca hükümetteki bakanların, İsrail'in ya savaşa geri dönmeyi planladığı ya da ikinci aşamayı imzalamayı Hamas'ın kayıtsız şartsız teslim olması, silahlarını teslim etmesi ve Gazze Şeridi'nin terhis edilmesi koşuluna bağladığı yönündeki açıklamaları olduğunu söyledi. Bu koşul, Hamas'ın elbette kabul etmeyeceği bir koşul. Siyonist gazeteye konuşan bir güvenlik kaynağı, "İsrail, abartılı sözler, sert tehditler ve anlaşmanın ihlaliyle patlama noktasına doğru ilerliyor ve buna paralel olarak çatışmaların geri dönme tehlikesi de artıyor." uyarısında bulundu.
İŞTE İSRAİL'İN İÇİNDE BULUNDUĞU VAHİM DURUM
İsmini vermek istemeyen başka bir kıdemli güvenlik görevlisi, Yeditoh Ahronoth gazetesine İsrail'in çökmüş iş işleyişini bir bir anlattı. Üst düzey görevli, "İlginç olan şey, her şeyin siyasette şu anda bile kesintisiz devam ediyor olması. Sanal gerçeklik oyunları, yalanlar ve dezenformasyon, tam tersini yapmak ve söylemek, söz verip tutmamak, Hamas'ın ihlal hakkındaki iddialarını reddetmek, ancak bu ihlalleri düzeltmek, böylece üçünün serbest bırakılması planlandığı gibi devam edecek, tüm gücümüzle bir saniye daha hazır olduğumuzu yüksek sesle ilan etmek, ancak pratikte hiçbir şey yapmamak veya tüm rehineleri serbest bırakmak için her şeyi yaptığımızı söylemek, ancak pratikte müzakereleri engellemek için her şeyi yapmak." itiraflarında bulundu.
İSRAİL'İN ANLAŞMAYA NİYETİ YOK!
Aynı konuşmacı, İsrail'in ikinci aşamayı imzalama veya bu yönde bir adım atma niyetinde olmadığı gerçeğini gizlemeyi amaçlayan beş yalan ve çarpıtma örneğini verdi:
HAMAS İTİRAFI: BİR BUÇUK YILDIR YIKILMIYOR ŞİMDİ Mİ YIKILACAK?
"Hamas, İsrail ile bir buçuk yıl süren korkunç bir savaş sonrasında bile kırılmadı, peki şimdi mi yıkılacak? Sadece rehinelerin zor durumda olduğu ortaya çıktı diye mi 'talep ediyoruz' müzakereyi? Daha önce neden bu taktiği kullanmadık, böylece Hamas'ı daha baştan teslim alabilirdik?"
BASKI ESASEN İSRAİL'E YAPILDI
Son bir hafta içinde Hamas, İsrail'in Kuzey Gazze'ye insani yardım malzemeleri, özellikle karavanlar ve çadırlar gönderme konusunda ciddi ihlallerde bulunduğu gerekçesiyle esir takasını askıya almıştı. İsrail, bu iddiaları reddetti ve yeniden savaşmaya hazır olduklarını belirtti. Yedioth Ahronoth'a konuşan bir kaynağa göre, baskı Hamas'a değil, esasen İsrail'e yapıldı, tıkanan yardım tedarikinin serbest bırakılması için ve konu çözüme kavuşturuldu.
TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Kaynak, ABD'nin, anlaşmanın varlığını garanti altına almak için Mısır ve Katar ile birlikte garantör olarak yer aldığı anlaşmaya imza attığını belirtti ve şunları ekledi:
"Ve birinci öncelik, ikinci aşama müzakerelerinin başarılı olana kadar sürdürülmesiydi. Sonra birden Trump tüm planı altüst ediyor ve Netanyahu'nun müzakerelere dayattığı anlaşmanın iyi olmadığını söylüyor. Hamas'a, Cumartesi öğlene kadar tüm rehineleri serbest bırakmalarını aksi takdirde cehennemin kapılarının açılacağını söylüyor. İsrail, tabii ki hemen buna uyuyor ve işte öğleden sonra n'oluyor, Hamas serbest bırakması gereken üç kişiyi serbest bırakıyor. Peki ne oluyor? Hiçbir şey."
"Ancak asıl önemli olan," diye belirtti kaynak, "Netanyahu hükümetinin ikinci aşamanın imzalanmaması için her şeyi yaptığı ve Trump yönetiminin de kendi imzaladığı anlaşmayı ihlal etmeye karar verdiği."