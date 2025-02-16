Gazze’de kirli plana karşı on binler sokağa döküldü! Trump’a tepkiler çığ gibi | İsrail’den Katil Bibi’ye net mesaj: İzin vermeyeceğiz

Şişli'de, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına protesto-AA

ŞİŞLİ

Şişli'deki Trump Towers'ın önünde toplanan gruptakiler, "Hamas'a selam, direnişe devam" ve "Kahrolsun siyonist emperyalizm" sloganları attı.

Filistin bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan Mehmet Harput, buradan ABD Başkanı Trump'a seslenmek istediklerini belirterek, "Ne Gazze toprakları satılıktır ne de Gazze halkı topraklarını terk edecektir. Coğrafyamızda Evanjelist ve emperyalist projelere asla müsaade etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Trump, katliam, soykırım ve tehcir açıklamalarından vazgeçmediği sürece bizler de buradaki eylemlerimizden vazgeçmeyeceğiz." dedi. Eyleme katılan Fransız hukuk profesörü Frank Romano da Filistin'i güçlü hale getirmek için hep birlikte çalışmak istediklerini söyledi. Grup, açıklamaların ardından dağıldı.

ALMANYA

İsrail ve Filistin'de "adil bir barış" sloganıyla çok sayıda sivil toplum kuruluşunun Başbakanlık binası önünde düzenlediği gösteride yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.

Göstericiler, Filistin bayrakları ile "Gazze'de soykırımı durdurun", "Gazze'de uluslararası insancıl hukuka saygı gösterin", "Trump planına hayır", "Çocukları koruyun, savaşı değil", "Zorla yerlerinden edilmeye hayır" ve "Gazze'den elinizi çekin" yazan döviz ve pankartları taşıdı.