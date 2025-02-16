Gazze'de kirli plana karşı on binler sokağa döküldü! Trump'a tepkiler çığ gibi | İsrail'den Katil Bibi'ye net mesaj: İzin vermeyeceğiz
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürerken ABD Başkanı Trump 'Gazze'yi devralmak' gibi skandal ifadeler kullandı. Netanyahu ve Trump'ın bu planlarına dünyanın her noktasından tepkiler peş peşe gelmeye devam ederken on binlerce insan protesto için sokaklara döküldü. İsveç, Tunus, Almanya, İstanbul ve Tel Aviv'de protestolar düzenlendi. Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binası önünde toplanan İsrailli esir yakınları, Netanyahu'nun Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşmasını bozmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
İşgalci İsrail dünyanın gözü önünde Filistin'de özellikle de Gazze'de soykırım düzenlemeye devam ederken ABD'de seçimle yönetime gelen Trump'ın yaşananlara ne tavır alacağı merak konusu olmuştu ancak geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı "Gazze'yi devralacaklarını" söyleyerek skandal ifadeler kullanmıştı.
Bu sözlere başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden tepki yağdı. Birçok ülkede insanlar sokaklara döküldü. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.
ŞİŞLİ
Şişli'deki Trump Towers'ın önünde toplanan gruptakiler, "Hamas'a selam, direnişe devam" ve "Kahrolsun siyonist emperyalizm" sloganları attı.
Filistin bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan Mehmet Harput, buradan ABD Başkanı Trump'a seslenmek istediklerini belirterek, "Ne Gazze toprakları satılıktır ne de Gazze halkı topraklarını terk edecektir. Coğrafyamızda Evanjelist ve emperyalist projelere asla müsaade etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Trump, katliam, soykırım ve tehcir açıklamalarından vazgeçmediği sürece bizler de buradaki eylemlerimizden vazgeçmeyeceğiz." dedi. Eyleme katılan Fransız hukuk profesörü Frank Romano da Filistin'i güçlü hale getirmek için hep birlikte çalışmak istediklerini söyledi. Grup, açıklamaların ardından dağıldı.
ALMANYA
İsrail ve Filistin'de "adil bir barış" sloganıyla çok sayıda sivil toplum kuruluşunun Başbakanlık binası önünde düzenlediği gösteride yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.
Göstericiler, Filistin bayrakları ile "Gazze'de soykırımı durdurun", "Gazze'de uluslararası insancıl hukuka saygı gösterin", "Trump planına hayır", "Çocukları koruyun, savaşı değil", "Zorla yerlerinden edilmeye hayır" ve "Gazze'den elinizi çekin" yazan döviz ve pankartları taşıdı.
"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasına tepki gösterdi.
Gösteriye katılan Barenboim-Said Akademisinden ünlü keman sanatçısı Prof. Dr. Michael Barenboim, burada yaptığı konuşmada, Almanya'nın İsrail'e silah tedarik etmesini eleştirerek "Almanya, Filistin halkının yok edilmesini destekliyor. (Almanya) İsrail'e silah tedarik ettiğinde, bunların nasıl kullanılacağını bilerek bundan başka bir şey yapmıyor." dedi.
Barenboim, İsrail'in Gazze'yi cehenneme çevirdiğine işaret ederek "(İsrail) Sağlık sektörünü, tarım sektörünü, eğitim sektörünü ve çok daha fazlasını bombalayarak yerle bir etti̇. Neredeyse tüm nüfusu zorla evlerinden sürdü ve bu evlerin çoğunu yıktı. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce insanı öldürdü ve hayatta kalanların geçim kaynaklarını elinden aldı. Kısacası Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım." ifadelerini kullandı.
Gazze'de ateşkes sağlanmasının Filistinlilerin sistematik olarak haklarından mahrum bırakılmayacağı, yerlerinden edilmeyeceği ve öldürülmeyeceği anlamına gelmediğini ifade eden Barenboim, Batı Şeria'da da hastanelere saldırıldığını, evlerin yıkıldığını ve çocukların öldürüldüğünü belirtti.
İSRAİL YANLISI GRUP HAZMEDEMEDİ
"Almanya'da daha ne kadar görmezden geleceğiz. Bu suç ortaklığı politikasının sadece devam etmesine değil, aynı zamanda bu ülkedeki çoğu politikacı tarafından insanı korkutabilecek bir hararetle savunulmasına nasıl izin verebiliyoruz?" diyen Barenboim, bunun tarihi sorumlulukla hiçbir ilgisi olmadığını kaydetti. Barenboim, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni hatırlatarak "Bu, bizi Filistin'deki gibi suçları mümkün olduğunca önlemekle yükümlü kılıyor. Bu, bir görevdir." diye konuştu.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösterinin yakınında İsrail yanlısı bir grup, İsrail bayraklarını açarak yürüyüşü provoke etmeye çalıştı.
TUNUS
Tunus'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelilerin başka ülkelere göç etmesi" yönündeki açıklamalarına tepki gösterildi. Tunuslular ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen protesto gösterisinde "Filistinlilerin yerlerinden edilmesine hayır", "Davanın yıkımına hayır", "Donald Trump'ın Filistin halkını Gazze Şeridi'nden sürme planlarını reddediyoruz", "Gazze umurunda değil, ABD yenilmeli", "Trump, yalancı, ABD terörizmin anasıdır" sloganları attı. Protestocular, ABD Büyükelçiliğinin kapatılması ve ABD Büyükelçisinin Tunus topraklarından sınır dışı edilmesi çağrısında bulunan pankartlar açtı.
İSRAİLLİLERDEN BİBİ'YE NET MESAJ: İZİN VERMEYECEĞİZ
Maariv gazetesinin haberine göre, yüzlerce esir yakını ve İsrailli vatandaş, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 3 Şubat'ta başlamış olması gereken ikinci tur müzakerelerinin başlatılmamasını ve "İsrail hükümetinin anlaşmayı sabote etme" çabalarını protesto etti.
Savunma Bakanlığı önündeki gösteride, esir yakınlarının düzenlediği protestolarda en önde olan isimlerden Einav Zangauker, İsrail'in savaşa geri dönmesinin Gazze'deki esirler için ölüm cezası anlamına geldiğini ifade etti. Zangauker, Netanyahu'yu ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını geciktirmekle suçlayarak, 9 Şubat'ta "teknik detayları görüşmek" için Doha'ya gönderilen heyete ikinci aşama müzakereleri için yetki verilmemesini eleştirdi.
İsrailli esir Itzik Elgarat'ın kardeşi Danny Elgarat da ABD Başkanı Donald Trump'a "Hükümet içindeki aşırılık yanlıları Netanyahu'ya baskı yapıyor ve anlaşmayı sabote etmeye çalışıyor. Netanyahu, (Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich'e ikinci aşamadan önce savaşın yenileneceği sözünü verdi." diye seslenerek anlaşmanın sabote edilmesini engelleme çağrısı yaptı.
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