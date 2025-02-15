İsrail'in vahşeti kan dondurdu! Serbest kalan Filistinli esir işkenceleri tek tek anlattı: Sağlıklı bacağımı kestiler...

İşgalci İsrail'in kanlı saldırıları devam ederken Hamas ile İsrail arasında takasın 6. turunda Filistinli birçok esir serbest kaldı. Filistinlilerden Adil Sabih İsrail cezaevinde gördüğü işkenceleri anlattı ve kan donduran işkencelerde İsrail tarafından sağlam bacağının kesildiğini söyledi. Çakmak yakıldığını söyleyen Sabih "Bacağımı kesme kararını imzalamak ve ölmek arasında bir tercih hakkı verdiler." şeklinde konuştu. İşte İsrail'in o korkunç işkenceleri...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi