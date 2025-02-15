Viral Galeri Viral Tıkla İsrail'in vahşeti kan dondurdu! Serbest kalan Filistinli esir işkenceleri tek tek anlattı: Sağlıklı bacağımı kestiler...

İsrail'in vahşeti kan dondurdu! Serbest kalan Filistinli esir işkenceleri tek tek anlattı: Sağlıklı bacağımı kestiler...

İşgalci İsrail'in kanlı saldırıları devam ederken Hamas ile İsrail arasında takasın 6. turunda Filistinli birçok esir serbest kaldı. Filistinlilerden Adil Sabih İsrail cezaevinde gördüğü işkenceleri anlattı ve kan donduran işkencelerde İsrail tarafından sağlam bacağının kesildiğini söyledi. Çakmak yakıldığını söyleyen Sabih "Bacağımı kesme kararını imzalamak ve ölmek arasında bir tercih hakkı verdiler." şeklinde konuştu. İşte İsrail'in o korkunç işkenceleri...

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.02.2025 23:15
İsrail’in vahşeti kan dondurdu! Serbest kalan Filistinli esir işkenceleri tek tek anlattı: Sağlıklı bacağımı kestiler...

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda serbest kalan Filistinlilerden Adil Sabih, İsrail güçlerinin Gazze kentindeki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında yaralı olarak alıkonulduğunu belirterek, İsrail cezaevlerinde gördüğü korkunç işkenceleri anlattı.

İsrail’in vahşeti kan dondurdu! Serbest kalan Filistinli esir işkenceleri tek tek anlattı: Sağlıklı bacağımı kestiler...

Esir takasının altıncı turunda Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında toplam 369 Filistinli esir serbest kaldı

İsrail’in vahşeti kan dondurdu! Serbest kalan Filistinli esir işkenceleri tek tek anlattı: Sağlıklı bacağımı kestiler...

İSRAİL'İN İŞKENCELERİNİ ANLATTI

Aylar sonra topraklarına geri dönen 22 yaşındaki Adil Sabih, saldırıların derin yaralarını ve izlerini taşımasına rağmen halen hayat dolu olan memleketinde sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. Oldukça bitkin olduğu görülen Sabih, İsrail cezaevlerinde insanlık dışı muamele gördüklerini söyledi.

İsrail’in vahşeti kan dondurdu! Serbest kalan Filistinli esir işkenceleri tek tek anlattı: Sağlıklı bacağımı kestiler...

SÖZLERİ KAN DONDURDU! SAĞLAM BACAĞINI KESTİLER

Sabih, İsrail güçlerinin Mart 2024'te Gazze kentinde binlerce hasta ve yaralanın olduğu Şifa Hastanesine düzenlediği baskında yaralı halde alıkonulduğunu anımsattı.

İsrail’in vahşeti kan dondurdu! Serbest kalan Filistinli esir işkenceleri tek tek anlattı: Sağlıklı bacağımı kestiler...

"ELEKTRİK ŞOKU VERDİLER"

İsrail cezaevlerinde her gün işkence gördüklerini, genç yaşlı herkesin dövüldüğünü, aşağılandıklarını ve polis köpeklerinin saldırısına uğradıklarını aktaran Sabih, "Elektrik şoku verdiler, vücudumda sigara söndürdüler. Üzerimize biber gazı ve ses bombası attılar. Yaralı halde yerlerde süründüm. Bir cezaevinden diğerine nakledildim." diye konuştu

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