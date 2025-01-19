İnsanlık unutmayacak tarih affetmeyecek! İşte Gazze'deki soykırımın bilançosu
Siyonist İsrail rejimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 50 bini aşkın masum sivili katletti. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu katliamda, Filistin halkı onurlu duruşundan taviz vermedi. Katiller, katliamın en büyük destekçisi ABD'nin baskılarıyla ateşkes anlaşması imzalamak zorunda kaldı. İsrail'in Gazze'deki katliamına dünyada birçok ülke ses yükseltirken, Uluslararası Ceza Mahkemesi ise Netanyahu ve Gallant hakkında 'savaş ve insanlık suçu işledikleri' gerekçesiyle tutuklama kararı çıkardı.
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı.
ABD başta olmak üzere Batı'nın desteğini arkasına alan, üst düzey teknolojik silahlara ve geniş bir istihbarata sahip olan soykırımcı İsrail, istediğini alamadı.
Hamas'ı bahane edip 7 Ekim 2023'ten bu yana katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde başarısız oldu. Ancak geride tarihe geçecek bir katliam, büyük bir insani kriz ve devasa bir enkaz bıraktı. İşte barbar İsrail'in soykırım bilançosu:
❱ 10 bin 15'ten fazla katliam niteliğinde saldırı düzenledi.
❱ 2 milyon kişi yerinden edildi.
❱ Ölü ve kayıp sayısı 57 bin 136.
❱ 17 bin 841 çocuk hayatını kaybetti.
❱ 240 bebek öldürüldü.
❱ 12 bin 298 kadın hayata gözlerini yumdu.
1600 AİLE YOK OLDU
❱ Cesedine ulaşılamayan 11 bin 200 kayıp Filistinli var.
❱ Bin 600'den fazla ailenin anne, baba ve çocuklardan oluşan tüm fertleri öldü.
❱ 35 bin 74 çocuğun ebeveynlerinden birisi veya ikisi katledildi.
SAĞLIKÇILARI HEDEF ALDILAR
❱ Bin 68 sağlık personeli ve 94 sivil savunma personeli görevi başında öldürüldü.
❱ 162 sağlık kuruluşu İsrail ordusunun hedefi oldu.
❱ 34 hastane ve 80 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.
❱ İsrail'in saldırdığı hastanelerde 7 toplu mezar oluşturuldu.
❱ Filistinli 204 gazeteci yaşamını yitirdi.
GAZZE ŞERİDİNİN YÜZDE 88'İ YIKILDI
❱ Gazze Şeridi'nde yıkım oranı yüzde 88'e ulaştı.
❱ 136 okul ve üniversiteyi yerle bir etti. 355 okul ve üniversite binasını da kısmen yıktı.
❱ 823 camiyi tamamen, 158 camiyi kısmen yıktı.
❱ 3 kiliseyi de hedef aldı. 60 mezarlıktan 19'u bombalandı.
❱ 161 bin 600 konut tamamen yıkıldı. 82 bini kullanılamaz hale geldi.
❱ 717 su kuyusunu bombaladı.
❱ İlk belirlemelere göre 37 milyar dolar hasara yol açtı.
❱ Birleşmiş Milletler'e göre enkazın temizlenmesi en az 14 yıl alacak. Milyarlarca dolara mal olacak.
❱ 42 milyon tondan fazla enkaz olduğu tahmin ediliyor.
AÇLIĞI SİLAH GİBİ KULLANDI
❱ Açlıktan 44 Filistinli yaşamını yitirdi. Yüzde 70'i kadınlar ve çocuklar.
❱ Abluka ve kısıtlamalar bölgede ölümcül kıtlık ve bulaşıcı hastalıklara yol açtı.
❱ 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenmeden ölme tehlikesiyle karşı karşıya.
İLK TAKAS BUGÜN
❱ İlk aşamada Hamas'ın önce kadınlar ve çocuklar olmak üzere 33 rehineyi serbest bırakması öngörülüyor.
❱ İsrail ise her kadın rehineye karşılık 30, her kadın askere karşılık 50 Filistinli mahkûmu teslim edecek.
❱ Anlaşma kapsamında serbest bırakılacak esirlerin isim listesi her esir takası gününden bir gün önce yayınlanacak.