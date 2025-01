İnsanlık unutmayacak tarih affetmeyecek! İşte Gazze’deki soykırımın bilançosu

Katil İsrail, Gazze'de fosfor bombası gibi silahlar kullandı (AA)

AÇLIĞI SİLAH GİBİ KULLANDI

❱ Açlıktan 44 Filistinli yaşamını yitirdi. Yüzde 70'i kadınlar ve çocuklar.

❱ Abluka ve kısıtlamalar bölgede ölümcül kıtlık ve bulaşıcı hastalıklara yol açtı.

❱ 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenmeden ölme tehlikesiyle karşı karşıya.



İLK TAKAS BUGÜN

❱ İlk aşamada Hamas'ın önce kadınlar ve çocuklar olmak üzere 33 rehineyi serbest bırakması öngörülüyor.

❱ İsrail ise her kadın rehineye karşılık 30, her kadın askere karşılık 50 Filistinli mahkûmu teslim edecek.

❱ Anlaşma kapsamında serbest bırakılacak esirlerin isim listesi her esir takası gününden bir gün önce yayınlanacak.