İnsanlık unutmayacak tarih affetmeyecek! İşte Gazze’deki soykırımın bilançosu

Saldırılarda Gazze'nin yaklaşık yüzde 88'i yıkıldı (AA)

GAZZE ŞERİDİNİN YÜZDE 88'İ YIKILDI

❱ Gazze Şeridi'nde yıkım oranı yüzde 88'e ulaştı.

❱ 136 okul ve üniversiteyi yerle bir etti. 355 okul ve üniversite binasını da kısmen yıktı.

❱ 823 camiyi tamamen, 158 camiyi kısmen yıktı.

❱ 3 kiliseyi de hedef aldı. 60 mezarlıktan 19'u bombalandı.

❱ 161 bin 600 konut tamamen yıkıldı. 82 bini kullanılamaz hale geldi.

❱ 717 su kuyusunu bombaladı.

❱ İlk belirlemelere göre 37 milyar dolar hasara yol açtı.

❱ Birleşmiş Milletler'e göre enkazın temizlenmesi en az 14 yıl alacak. Milyarlarca dolara mal olacak.

❱ 42 milyon tondan fazla enkaz olduğu tahmin ediliyor.