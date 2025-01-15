İsrail’den Gazze’de yeni insanlık suçu: 28 mazlum hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 28 kişi daha hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Deyr el-Belah kentinden bir sağlık kaynağı, İsrail'in kentte sığınmacıların kaldığı Şahin ailesine ait evi bombaladığını ifade etti.

Kaynak, saldırıda 13 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Kentteki bir diğer sağlık kaynağı da İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA), Deyr el-Belah Mülteci Kampı'nda Hatib ailesine ait bir evin hedef alındığı, 2 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu bilgisini verdi.