İşgalci İsrail’den Gazze’yi yok etme planı! Canlı hiçbir şey kalmayacak

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki soykırımı sürüyor. Son 24 saat içerisinde en az 71 Filistinli sivili daha katlettiler. Ajanslara yansıyan görüntülerde Gazze'nin artık her yerinin kan gölüne döndüğü görüldü. Filistinlilere yaşatılan vahşete rağmen İsrailli milletvekillerinin daha fazla şiddet istedikleri ortaya çıktı.

İsrail Meclisi (Knesset) Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyesi 8 milletvekili, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde hedeflerine ulaşamadığını belirterek bölgenin kuzeyine yönelik saldırıların daha da şiddetlendirilmesini istedi.