İşgalci İsrail’den Gazze’yi yok etme planı! Canlı hiçbir şey kalmayacak

1 milyon kişinin acil yardıma ihtiyacı var (AA)

SOKAKLAR CENAZELERLE DOLU

Filistinli Hasan el-Esmer "Bombardımanların şiddetinin daha da artmasından endişeliyiz. Patlama sesi duymadığımız tek bir saat yok. Her saldırıda ölenler ve yaralananlar oluyor" sözleriyle yaşadıkları vahşeti anlattı. Filistinli Muhammed ez-Zeyan da "Her yerde kan ve şehit cenazeleri var. Dondurucu soğuktan kendini koruyacak bir yer bulamayan on binlerce sığınmacı sokaklarda yatıyor" dedi.

DOKTOR SAFİYYE NEREDE?

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "zorla kaybettiği binlerce kişiden biri" olan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin akıbeti konusunda uyardı. İsrail, Doktor Safiyye'yi 27 Aralık'ta alıkoydu.