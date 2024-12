İngiltere’de The Guardian ve The Observer çalışanlarından 48 saatlik grev!

İngiltere'de The Guardian ve The Observer çalışanları, The Observer'ın satış görüşmelerine tepki olarak 48 saatlik iş bırakma eylemine başladı.

İngiltere'de 1791'de kurulan ve dünyanın en eski haftalık gazetesi unvanını elinde bulunduran The Observer'ın satış görüşmesine karşı çıkarak grev kararı alan çalışanlar, gazetenin Londra'daki merkezi önünde eylem başlattı.

The Guardian ve The Observer'ın sahibi olan Scott Vakfı'nı "ihanet etmekle" suçlayan çalışanlar, satışla ilgili kendilerine danışılmamasını eleştirdi.

Greve destek veren Ulusal Gazeteciler Sendikasından (NUJ) yapılan açıklamada ise The Guardian'da 50 yılı aşkın süredir ilk kez grev yapıldığını belirtilirken 4 Aralık'ın The Observer'ın 233'üncü yaş günü olduğu hatırlatıldı.

"SATIŞ GÖRÜŞMELERİNİ ASKIYA ALIN" ÇAĞRISI

NUJ Genel Sekreteri Laura Davison, "The Guardian ve The Observer çalışanlarının arkasında NUJ'un tam desteği vardır. Yüksek oyla alınan grev kararı, gazetecilerin başına geleceklerle ilgili okuyuculara ve sorumlu kişilere endişelerini iletme isteğini gösteriyor. The Observer, toplumumuz açısından önemli bir yere sahip ve çalışanları onun geleceğini önemsiyor." ifadelerini kullandı.

Davison, satışın tüm tarafların çıkarına olması için satış görüşmelerinin askıya alınması çağrısını da yaptı.

"GÖNÜLLÜ İŞTEN ÇIKARILMA HAKKI"

Scott Vakfı Başkanı Jacob Sunde ise çalışanlara gönderdiği e-postada herkes için doğru adımı atmak istediklerini belirterek liberal gazeteciliğin geleceği için karar almak istediklerini ifade etti.

Eğer Scott Vakfı ile gazeteyi almak isteyen Tortoise Media arasında anlaşma sağlanırsa The Observer çalışanlarına gönüllü işten çıkarılma hakkı ya da aynı şartlarda görevlerine devam hakkı verilecek.

ÇALIŞANLARDAN "LİBERAL GAZETECİLİK" VURGUSU

ABD'nin eski Londra Büyükelçisi Matthew Barzun ile eski BBC haber müdürü James Harding tarafından 2019'da kurulan Tortoise Media'nın gazetecilik tecrübesi bulunmadığını kaydeden çalışanlar, bu satışın The Observer açısından doğru bir adım olmayacağını düşünüyor.

Grev sözcüsü ve The Observer'ın kültür-sanat muhabiri Vanessa Thorpe, "Burada çalışmayı seviyoruz ve liberal gazeteciliği destekleyen bir vakıfın işlettiği şirkette kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KURULACAK İNTERNET SİTESİ ÜCRETLİ OLACAK

Bir vakıf tarafından yönetilmek yerine şahıslara ait şirketlere geçmeyi riskli bulunduğunu anlatan Thorpe, kurulması planlanan internet sitesinin ücretli olacağını da belirtti.

Scott Vakfı çatısı altında kalmanın daha güvenli olduğunu değerlendiren Thorpe, gazeteyi almak isteyen Tortoise Media'nın yeterli maddi kaynağının bulunmadığını söyledi. Thorpe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha fazla parası olan başka teklifler de var. Eğer satış olacaksa bunların da değerlendirilmesini istiyoruz. Ancak tercihimiz burada kalmaktan yana. Burada birbirine entegre olmuş bir operasyon yürütüyoruz. Örnek olarak dış haberlerimizi The Guardian'la paylaşıyoruz. The Observer ve The Guardian'da Türkiye'yle ilgili bir haber yapılacaksa bunu aynı dış haber muhabirleri hazırlıyor. Eğer satış olursa yeni bir dış haber servisi ve birimler kurulacak. Ancak burada çok geniş bir gazeteci ağı, güvenilir gazetecilerimiz ve etik yapımız var."

"ZOR TERCİHLER YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Thorpe, pazar günleri yayımlanan The Observer'ın pazar günleri The Guardian internet sitesine 10 milyon tıklama getirdiğini ve 100 binin üzerinde basılı gazete satışı yaptığını hatırlatarak, "Satış gerçekleşirse birçok arkadaşımız işten çıkarılmak ve farklı bir operasyonda çalışmak gibi zor tercihler yapacak." dedi.

The Guardian ve The Observer çalışanlarının yüzde 75'inin katılımıyla yapılan grev oylaması yüzde 93 oyla kabul edilmişti.