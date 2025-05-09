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ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.05.2025 20:31 Güncelleme: 09.05.2025 20:51
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ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Rümeysa Öztürk ABD'de sokak ortasında sivil ajanlar tarafından gözaltına alınmıştı. (A Haber arşiv)Rümeysa Öztürk ABD'de sokak ortasında sivil ajanlar tarafından gözaltına alınmıştı. (A Haber arşiv)

ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI
Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Gözaltına alınan Rümeysa Öztürk için ABD'li federal yargıç Denise Casper ʺsınır dışı edilmeʺ kararını durdurmuştu. (A Haber arşiv)Gözaltına alınan Rümeysa Öztürk için ABD'li federal yargıç Denise Casper ʺsınır dışı edilmeʺ kararını durdurmuştu. (A Haber arşiv)

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınması ABD'de protesto edilmişti. (A Haber arşiv)Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınması ABD'de protesto edilmişti. (A Haber arşiv)

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını belirtmişti.

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ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
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