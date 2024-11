A Haber sivillerin sığındığı merkezde! Lübnan’da gıda ve hijyen eksikliği tehlikeli boyutlarda: Gelenlerin çoğu bitlenmiş ya da uyuz olmuştu

Gazze'de soykırımı sürdüren İsrail ordusu Lübnan'ın çeşitli bölgelerine bombardıman devam ediyor. İsrail'in Lübnan'a saldırılarında şu ana kadar Lübnan'da 2 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar ise büyük bir insani kriz ile karşı karşıya.

A Haber ekibi Beyrut Sosyal Kalkınma Derneği'nin koordinesinde kurulan barınma merkezlerinden birini görüntüledi.

"Durumun bu kadar zor olacağını tahmin etmezdik. Hızlı müdahale ettik. Yatak, gıda malzemeleri ve ilaçlar da dahil olmak üzere insani ihtiyaçları güvence altına almaya çalıştık. Sağlık merkezlerini, doktorları ve yapılacak olan tedavileri koordine ediyoruz."

A Haber - Özel Haber (ekran görüntüsü)

"Biz Güney'den geldik. Buraya ulaştıktan sonra kendimizi güvende hissettik. Ailem ise yanımda değil. Her birimiz farklı yerlere savrulduk."

A Haber - Özel Haber (ekran görüntüsü)

Lübnan'da evlerinden edilen yüzlerce kişi çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. Yiyecek bulmak ise en büyük sorunların başında geliyor.

"Burası sokakta kalan insanlar için inşa edildi. Çok sayıda kişinin evleri yıkıldı, barınacak yerleri kalmadı. İnsanlar çadırlarda ve arabalarda kalmaya başladılar. Günlerdir ne yemek ne de su bulabiliyorlar. Her odada başka bir hikaye var. Herkes anılarını, hayallerini ve evlerini kaybetti. Kişisel girişimlerle toplanan paralar sayesinde burası kuruldu. Şimdi de psikolojik destek vermeye çalışıyoruz."

A Haber - Özel Haber (ekran görüntüsü)

"Evlerimizi geride bırakmak zorunda kalsak bir her zaman başımız dik olacak. Lübnan halkının içinde her zaman bir kahraman var. Kadınlarımız ve çocuklarımız için her şeyi göze almaya hazırız."

"Biz Allah'tan başka kimseye boyun eğmeyiz. Aksi halde ölmek daha şereflidir. İsrail bir çocuk katili. Eğer gerçekten güçlüyse gelir bire birde savaşır. Ama onlar korkakça çocuklarımızı bombaladılar. Ama ne olursa olsun biz bu savaşı kazanacağız."

A Haber - Özel Haber (ekran görüntüsü)

Hijyen malzemelerine ulaşmada yaşanan zorluk başka sorunları da beraberinde getiriyor.

"Hijyen konusunda da büyük bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Buraya gelenlerin birçoğu ya bitlenmiş ya da uyuz olmuştu. Biz de problemi kökünden çözmek için çamaşır makinaları ve duş kabinleri taktırdık."

A Haber - Özel Haber (ekran görüntüsü)

Görevliler çocuklar için ise ayrı bir mesai harcıyor.

"Çocuklarda yetersiz beslenmenin önüne geçmek için gıda takibinde bulunuyoruz. Çocuklara hastalıklardan korumak için Sağlık Bakanlığıyla birlikte aşı kampanyası başlattık. Yalnız şimdi ihtiyaçlarımız her gün artıyor destek gerekiyor."

"Burada, Beyrut Kalkınma Derneği de elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle de çocukları güvende tutabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizler de çocuk sahibi olduğumuz için buradaki herkesle empati kuruyoruz."