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Lübnan'da gıda ve hijyen eksikliği tehlikeli boyutlarda: Gelenlerin çoğu bitlenmiş ya da uyuz olmuştu

Lübnan'da gıda ve hijyen eksikliği tehlikeli boyutlarda: Gelenlerin çoğu bitlenmiş ya da uyuz olmuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 21:30
İsrail Lübnan’a yönelik aralıksız saldırılarına devam ediyor. Beyrut'ta İsrail saldırılarından kaçan siviller için barınma merkezleri kuruldu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Özden Kul o barınma merkezlerinden birini görüntüledi. İşte o görüntüler…
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