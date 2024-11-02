Lübnan'da gıda ve hijyen eksikliği tehlikeli boyutlarda: Gelenlerin çoğu bitlenmiş ya da uyuz olmuştu

İsrail Lübnan’a yönelik aralıksız saldırılarına devam ediyor. Beyrut'ta İsrail saldırılarından kaçan siviller için barınma merkezleri kuruldu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Özden Kul o barınma merkezlerinden birini görüntüledi. İşte o görüntüler…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN