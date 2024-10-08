Önce ceza sonra yasak! Rusya’dan Discord’a erişim engeli

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'un yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülkede engellendiğini bildirdi.

DİSCORD RUSYA'DA YASALARI İHLAL ETTİ

Rus TASS haber ajansına göre, Roskomnadzor basın servisinden yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasının Rus yasalarını ihlal ettiği belirtildi.

Uygulamanın terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, bu amaçlarla vatandaşların kandırıldığı, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, bu gerekçelerle uygulamaya engelleme kararı getirildiği ifade edildi.

ÖNCE CEZA SONRA YASAK

Açıklamada, geçen yıl mahkeme kararıyla uygulamada yasa dışı bilgileri silmediği gerekçesiyle Discord'a 6 milyon ruble (yaklaşık 62 bin dolar) ceza kesildiği hatırlatıldı.

Roskomnadzor, daha önce Discord yönetimine 947 yasa dışı materyalin kaldırılması için talep göndermişti. Discord, 2015'te bilgisayar oyuncularının daha iyi iletişim kurmasını sağlamak amacıyla kurulmuştu.

DİSCORD TÜRKİYE'DE YASAKLANACAK MI?

Fatih'teki çifte cinayet sonrası sık sık tepki çeken ve şiddet içerikli paylaşımların yapılması ile gündeme gelen Discord'a yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Bakan Uraloğlu, erişim engeliyle ilgili kesin bir karar alınmadığını belirterek, "Yasakçı bir zihniyetle hareket etmek istemiyoruz. Gerekli düzenlemeleri yerine getirerek erişim engeli konusunda istişare ediyoruz, henüz nihai bir karar yok" dedi.

"GEREKİRSE TÜM YETKİLERİMİZİ KULLANIRIZ"

Uraloğlu, çocuklara ve gençlere yönelik şantaj ve cinsel istismar iddialarının artmasının ardından Discord'a yönelik incelemelerin arttığını vurguladı. İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları ile konuyu masaya yatırdıklarını ifade eden Uraloğlu, "Amacımız gençleri korumak, gerekirse tüm yetkilerimizi kullanırız," şeklinde konuştu.