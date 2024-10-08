Suç çetelerinin yuvası Discord! Çocuklar tehlikede! 100 liraya bilgi sattılar...

Fatih'te canice işlenen cinayetin ardından Discord'da yapılan paylaşımlar dikkatleri bu uygulamaya çevirdi. Özelikle Discord'da bulunan bazı topluluklar yasadışı şekilde elde ettikleri kişisel veriler ile 18 yaşından küçük kız çocuklarını hedef alıyor.

MİLYONLARCA ABONESİ VAR

2020 yılına ait istatistiklere göre 300 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Discord, topluluk kurmak ve bu topluluklarla anlık mesajlaşmak için tasarlanmış bir uygulama. Uygulamanın aylık 140 milyon, günlük ise 14 milyondan fazla aktif kullanıcısı var.

TÜM DEĞERLERE HAKARET YAĞDIRDILAR

Discord'da kurulan bu toplulukların "Dark" mizah yapılan topluluklar. Dark mizah da ise bütün milli ve manevi değerler ve cinayet, ölüm gibi konular üzerinde mizah yapma üzerine kurulu. Bu topluluklarda şehitlerimize, Mustafa Kemal Atatürk'e hatta dini değerlere dahi aşağılayıcı ifadeler kullanılıyor. Söylenen aşağılayıcı ifadeler ise dark mizah adı altında mizahi bir bakış acısı olarak değerlendiriliyor.

ÇOĞU GEÇİMİNİ ŞANTAJLA SAĞLIYOR

Discord'daki bu topluluklarda bulunan kişilerin birçoğu ise geçimini şantaj yaparak sağlıyor. Şantaj yaparak para kazandıklarını ise sosyal medya üzerinden paylaşmaktan da çekinmiyorlar. Sosyal medya da dolaşıma sokulan bir videoda "Şantaj yaparak para kazanıyoruz" diyen bir kişi "Kimse bizi durduramaz" demekten de geri durmadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada sosyal medyada bulunan ve bir kız çocuğunu şantaj yapılan video ile ilgili videonun kurgu olduğunu ve şüphelinin gözaltında olduğunu açıkladı. Ancak sosyal medyada birçok şantaj videosunun hala dolaşımda olduğu belirlendi.

ÇALINTI KARTLAR İLE SUÇ KAYNAĞI SAĞLANIYOR

Bu topluluklar hakkındaki bazı iddialar ise çok daha büyük. Çalıntı kartlardan gelir elde ettiği iddia edilen bu topluluklar, elde ettikleri paralar ile Discord'da ünlerine ün kattı. Çalıntı kartlardan elde edilen gelirleri topluluğa sunucu desteği sağlamak için kullanıyor. Sunucu desteği ile çok daha fazla kullanıcıya erişen bu topluluklar adeta suç merkezi haline dönüştü. Topluluğu yöneten kişiler çalıntı kartlardan elde edilen gelirleri bonkör bir şekilde topluluk üyelerine dağıtıyor. Discord'un kapatılması gündeme gelse de teknolojiyi bu kadar iyi kullanan kişiler için kapatma engelleyici bir durum oluşturmuyor.

Arşiv (AA)

KİŞİSEL VERİLER 100-200 TL'YE SATILIYOR

Rus bir programcı tarafından geliştirilen Telegram aslında bir mesajlaşma uygulaması. Uygulamanın her türlü video ve fotoğrafın paylaşılmasına izin vermesi özellikle suç işlenmesine uygun bir hale getiriyor.

Telegram'da bulunan ve panelci denilen kişiler ise 100-200 lira gibi küçük ücretlere kişisel verileri satıyor. Elde edilen kişiler verilen ise şantaj için kullanılıyor.