İsrail'in Gazze'deki katliamından geride kalanlar! İsrail saldırıları bütün bölgede nasıl devam etti?

Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ve bölgede soykırımın sınırlarını genişletmeye devam ediyor. Diğer bölge ülkeleriyle de gerilimi tırmandıran İsrail önce Gazze'de ardından bölgede derin hasarlar bırakıyor. Savaş nasıl oldu da Gazze'den bölgeye yayıldı? İşte İsrail'in Gazze'de başlattığı savaş ve ardından adım adım katliamların bölgeye yayılışı...

İsrail, 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı'nı ardından başlattığı saldırılarıyla, tüm mahalleleri moloza çevirdi, yüzyıllardır var olan camileri ve kiliseleri yok etti ve hayati önem taşıyan tarım arazilerini işlevsiz hale getirdi.

İsrail'in Gazze'deki yıkımı böyle görüntülendi

Yaklaşık 2,3 milyon insana ev sahipliği yapan Gazze, bir yıl boyunca İsrail'in saldırılarıyla yerle bir oldu. Sadece 365 kilometrekarelik bu küçük alandaki yıkım nedeniyle milyonlarca insan yaşadığı yerlerden sürgün edildi ya da hayatını kaybetti.

MÜLTECİ KAMPLARINA SALDIRDILAR

Gazze Şeridi'ndeki Kuzey Gazze'de bulunan Cebaliye Mülteci Kampı, 8 kamp arasından en büyüğü olarak dikkat çekiyor. Siyonist İsrail güçlerinin milyonlarca kişiyi evinden etmesinin ardından yüz binlerce kişi bu kampa sığındı. Ancak işgalci İsrail güçleri, ABD yapımı 2 bin poundluk bombalarla defalarca vurarak bu kampta da binlerce kişiyi katletti. İsrail'in Cebaliye kampına attığı bombaların en yıkıcı bombalardan olduğu belirtilirken, bu bombaların 12 metreden daha büyük çaplı kraterler bırakabileceği öğrenildi.

CAMİ VE KİLİSELERE SALDIRDILAR

Cibaliye'nin yaklaşık üç kilometre güneyinde, 5. yüzyıla dayanan Orta Doğu'nun en eski kültürel miras alanlarından bazılarına ev sahipliği yapan Gazze'nin Tarihi Şehri yer alıyor. Önemli tarihi yapıları arasında, Gazze'nin Büyük Camii olarak bilinen Büyük Ömer Camii ve Gazze'nin iki önemli kilisesi olan Aziz Philip Evangelist Şapeli ve Aziz Porphyrius Kilisesi gibi önemli ibadet yerleri bulunuyor.

İsrail'in Gazze'deki yıkımı böyle görüntülendi (Reuters)



8 Aralık'ta Büyük Ömer Camii, bir İsrail hava saldırısında büyük hasar gördü. Bir zamanlar Kur'an-ı Kerim'in eski nüshaları da dahil olmak üzere nadir el yazmalarına ev sahipliği yapan 747 yıllık kütüphanesi ise yerle bir edildi.

İsrail'in Gazze'deki yıkımı böyle görüntülendi (Reuters)

Gazze'deki üç kilise de İsrail saldırıları tarafından hedef alındı ve hasar gördü.



Büyük Ömer Camii'ne 300 metreden daha yakın bir mesafede bulunan Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, 19 Ekim'de bir İsrail füzesiyle vuruldu ve içeride kiliseye sığınan 17 kişi öldü.

OKULLARA VE ÜNİVERSİTELERE SALDIRDILAR

ski Şehir'den çok uzak bir mesafede bulunmayan Gazze Şehri'nin Remal semtinin kalbindeki Gazze İslam Üniversitesi ve El-Ezher Üniversitesi bir zamanlar Gazze Şeridi'ndeki en iyi iki üniversite idi ve her yıl on binlerce öğrenciye yüksek öğrenim sağlıyordu. Her iki üniversite de önceki savaşlarda hedef alınmış olsa da bu son savaş kampüslerini tamamen harap etti.

İsrail'in Gazze'deki yıkımı böyle görüntülendi (Reuters)

Cenevre merkezli bağımsız Euro-Med İnsan Hakları Gözlemcisi, El Cezire'ye verdiği demeçte İsrail'in Gazze'deki tüm üniversiteleri aşamalı olarak sistematik bir şekilde yok ettiğini söyledi.

Savaşın 1 yılının ardından Gazze'nin 12 üniversitesinden hiçbiri ayakta kalmadı.

HASTANELERE SALDIRDILAR

Remal mahallesinde Gazze Şeridi'nin hala en büyük tıbbi kompleksi olan El Şifa Hastanesi saldırıya uğrayan ilk hastanelerden biri oldu.

15 Kasım'da binlerce Filistinlinin sığındığı sağlık kompleksi İsrail işgal güçlerince çevrelendi. Hastane beş ay sonra nisan ayında, hastaneyi harabeye çeviren ve yüzlerce insanı öldüren iki haftalık bir kuşatma altına girdi.

İsrail'in Gazze'deki yıkımı böyle görüntülendi (Reuters)

Birçok uzman, hastanelere saldırmanın -özellikle kritik hastaları ve bebekleri tedavi edenlere- uluslararası hukuka göre savaş suçu olduğunu savundu.



Geçtiğimiz yıl, en az 114 hastane ve klinik işlevsiz hale getirildi ve bu da birçok hastanın temel tıbbi hizmetlere erişimini engelledi.

GAZZE'NİN SINIRLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Gazze'deki yıkıma ek olarak, İsrail tampon bölgelerinin oluşturulmasıyla bölgenin sınırları da küçültüldü. Gazze Şeridi içeriye doğru itildi ve Cuhor ad-Dik bölgesinde ortasından 6,5 km geçen 1,5 km genişliğinde bir şerit çekildi.

8-27 Ağustos tarihleri arasında çekilen uydu görüntüleri, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şehri'nin hemen güneyinde, İsrail sınırından Akdeniz'e kadar doğudan batıya uzanan 6 kilometre uzunluğunda bir yol olan Netzarim Koridoru'nu güçlendirdiğini ortaya koydu.

Netzarim Koridoru'na yer açmak amacıyla çok sayıda binayı yıkarken askeri analistler, El Cezire'ye koridoru genişletmenin Gazze Şeridi'ni yeniden şekillendirme ve oradaki İsrail askeri varlığını güçlendirme planının bir parçası olduğunu belirtti.

Deyr El Belah portakal, zeytin ve özellikle hurma yetiştiriciliğinin yanı sıra Gazze'nin başlıca tarım merkezlerinden biri olarak biliniyor.

İsrail'in bölgeyi bombalaması sonucu sivilleri kurtarabilecek sağlık hizmetleri yok oldu ve açlıkla en az 41 bin kişiyi öldürdü ve yaklaşık 100 bin kişi İsrail saldırılarında yaralandı.

İsrail'in Gazze'deki yıkımı böyle görüntülendi (Washington Post)



Çekilen uydu görüntüleri, Deyr El-Belah'ın merkezindeki doğu Magazi'de çiftliklerin, yolların ve evlerin yaygın bir şekilde yok edildiğini gösterdi.

Washington Post tarafından paylaşılan uydu görüntüleri, Gazze halkının beslenmesi için hayati önem taşıyan ve nüfusun yüzde 96'sının gıda güvencesinden yoksun olduğu Gazze'deki tarım arazilerinin yarısından fazlasının (yüzde 60) İsrail saldırıları nedeniyle zarar gördüğünü veya yok edildiğini ortaya koydu.

Gazze, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "Elektrik yok, yiyecek yok, su yok, gaz yok - her yer kapalı" dediği tam ablukanın yedinci gününde, 13 Ekim 2023'te, beklenen kara saldırısından önce, İsrail ordusu Gazze Şehri'nde ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan tüm sivillerin tahliyesini emretti.

Güvenlik arayışında, yüz binlerce Filistinli, Gazze kıyısı boyunca uzanan dar bir kumlu arazi şeridi olan El Mavasi'ye kaçtı.

Saldırılardan kaçan Filistinliler Mavasi'ye sığındı



İsrail tarafından El Mavasi 'güvenli bölge' olarak belirlenmesine rağmen, bölgede onlarca saldırı düzenlendi, yüzlerce kişi katledildi ve çok daha fazlası yaralandı. Yaşanalar bir kez daha Gazze'de güvenli bir yer olmadığı korkutucu gerçeğini vurguladı.

Gazze'ye yaklaşık 75 bin ton patlayıcı atıldığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, enkazın temizlenmesinin yıllar alabileceğini, enkazın 42 milyon tondan fazla olduğunu ve patlamamış birçok bombanın da bölgede olduğunu söylüyor.

İSRAİL SAVAŞI TÜM BÖLGEYE TAŞIDI

Gazze'yi kana boğan İsrail, kuzey sınırında da Hizbullah'la 'düşük yoğunluklu' bir savaşa başladı. Ardından İsrail'in saldırıları, sözde sınırlı kara harekatı ile 2 Ocak 2024'te Lübnan'nın başkenti Beyrut'a uzandı. İsrail'in savaşın sınırlarını genişletmesiyle İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerin kilit isimlerinden Aruri, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistin toprakları dışında öldürülen ilk üst düzey Hamas yetkilisi oldu.

İsrail Lübnan'ın başkentini böyle bombaladı

Savaşın tüm bölgeye yayılacağının işaretlerini veren suikasttan sadece bir gün sonra İran, bombalı saldırılarla sarsıldı. Saldırısını DEAŞ'ın üstlendiği Aruri suikasti ve bir gün sonra gelen İran'daki saldırılar, Gazze Savaşı'nın bölgeye yayılma riskini bir kez daha gözler önüne serdi.

SAVAŞI IRAK - SURİYE HATTINA DOĞRU GENİŞLETTİ

Katil İsrail bu sefer savaşı Suriye-Irak ve İran hattına taşıdı. İsrail, aralık sonunda Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi.



İsrail Suriye'nin başkentini böyle bombaladı

Saldırda İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey isimlerinden Seyid Razi Musavi öldürüldü. Ocak ayında da yine Şam'da İran Devrim Muhafızları'nın binası hedef alındı. Saldırıda, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün Suriye İstihbarat sorumlusu Hacı Sadık Umidzade öldürüldü. İran her iki olayla ilgili de İsrail'i işaret etti.

İRAN'LA GERGİNLİĞİ İSRAİL TIRMANDIRDI

İsrail'in Şam'daki İran konsolosluk binasını vurmasının ardından, Tahran ilk kez doğrudan İsrail'i hedef aldı.

Husilerin İsrail'e giden deniz aşırı ticaret gemilerine saldırılarının ardından 12 Ocak'ta ABD ve İngiltere, koalisyon güçleriyle birlikte Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik operasyon yaptı.

Husiler İsrail'e petrol taşıyan İngiliz gemisini vurdu

Hava ve denizden ateşlenen füzelerle çok sayıda hedef vuruldu. Ancak gerilim bununla sınırlı kalmadı. Mart ayında Husi füzesi İsrail topraklarına ulaştı. Husiler temmuz ayında Tel Aviv'i drone'la vurdu. İsrail de misilleme olarak Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı hedef aldı.

ÇATIŞMALAR KAPSAMLI BİR SAVAŞ EVRİLDİ

İsrail'in suikastleri bununla sınırlı kalmadı. Temmuz ayının sonunda İsrail'in hava saldırısında Hizbullah komutanı Fuad Şükür öldürüldü. Hizbullah lideri Nasrallah, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, İsrail ile savaşın yeni bir aşamaya girdiğinden bahsetti. Hizbullah ile İsrail arasında karşılıklı misillemelerle devam eden çatışmalar, kapsamlı bir savaşa evrildi.

İsrail işgal güçleri önce Hizbullah üyelerine yönelik çağrı cihazı ve telsiz saldırıları gerçekleştirdi. İki gün üst üste yapılan benzeri görülmemiş siber saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybederken yüzlerce insan yaralandı.



Bu saldırıları Beyrut'un güneyinde bir eve yapılan bombardıman izledi. Saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanı İbrahim Akil ve Ahmed Vehbi de dahil 16 üyesi öldürüldü.

Takvimler 27 Eylül'ü gösterdiğinde İsrail işgal güçleri Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesini vurdu. Örgütün 32 yıllık lideri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın karargahında, İsrail'in 'Yeni Düzen' adını verdiği operasyonla öldürüldü.

İsrail'in saldırısında Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah öldürüldü



Öldürülenler arasında Nasrallah'ın yanı sıra Hizbullah'ın Güney Komutanı Ali Karaki ve diğer liderlik kadrosundan da isimler vardı.

TÜM DÜNYA İSRAİL'İN İRAN'A YANITINI BEKLİYOR



İsrail, 29 Eylül gecesinde ilk defa Beyrut şehir merkezindeki Kola bölgesini vurdu. Son olarak da güneydeki Hizbullah hedeflerine yönelik sınırlı bir kara harekatı başlattı. İran'ın tüm bu gelişmelere yanıtı sert oldu ve 1 Ekim 2024'te Devrim Muhafızları İsrail'e karşı 200 balistik füze fırlattı. Saldırılarda ilk kez Orta Menzilli Hipersonik Fettah 1 füzeleri kullanıldı.

İsrail Lübnan'ın başkentini böyle bombaladı

Tüm dünya İsrail'in İran'a vereceği cevabı beklerken İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılarda 2 bin 11 kişinin öldü, 9 bin 535 kişi de yaralandı. 1 milyona yakın Lübnanlı ise evini terk etmek zorunda kaldı.