Ankara'da sağanak! Cadde ve sokaklar göle döndü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası Başkentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte ise aksamalar meydana geldi.
Kentte akşam üzeri şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.
Çankaya'nın yüksek kesimlerinde ise dolu nedeniyle etraf beyaza büründü. Sürücülerin doludan zarar görmemesi için araçlarının üzerini örttükleri görüldü.
ASKİ ekipleri, su birikintisinin olduğu yerlerde mazgalların açılmasına yönelik çalışma yaptı.