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İsrail'e saldıran İran'da büyük sevinç! Halk meydanlara indi

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 09:51 Güncelleme: 02.10.2024 10:30
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İsrail’e saldıran İran’da büyük sevinç! Halk meydanlara indi

İran'ın İsrail'e füze saldırısından sonra başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde İranlılar sevinç gösterileri için meydanlarda toplandı. Başkent Tahran'ın Filistin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İran'ın İsrail'e füze saldırısını tekbirlerle karşılayarak sevinç gösterisinde bulundu. İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterleri, Hizbullah flamaları, Lübnan ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı.

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