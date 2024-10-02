CANLI | Orta Doğu'da yüksek tansiyon! İran'dan İsrail'e füze saldırısı | A Haber sıcak bölgede
Katil İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor. Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail askeri, Lübnan'ı 18 yıl sonra karadan işgale başladı. Dünya diken üstünde bölgeden gelen gelişmeleri izlerken, İran, İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine saldırırken, BMGK, bugün İsrail ve Lübnan için "acil" toplanma kararı aldı. A Haber ekibi bölgeden gelişmeleri anbean aktarıyor.
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce sivili katleden İsrail, gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatı başlatarak savaşı Orta Doğu'ya yaymak isteyen Tel Aviv yönetimine İran'dan 1 Ekim tarihinde yanıt geldi.
İran Devrim Muhafızlar, Hamaney'in talimatıyla İsrail'e yaklaşık 500 füze fırlattı. İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
"İSRAİL İRAN'A SALDIRIRSA TÜM ALTYAPILARI HEDEF ALINIR"
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini ve tüm altyapılarının hedef alınacağını söyledi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan görüntülü konuşmasında Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ayrıntılarını anlattı.
Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikast sonrası ABD, Avrupa ve bazı diğer ülkelerin Gazze'de ateşkes sağlanana kadar İran'a tansiyonu yükseltmekten kaçınmaları talebinde bulunduklarını ve bu nedenle karşılık vermekten geri durdukları zor bir dönemi geride bıraktıklarını dile getiren Bakıri, İsrail'in bu dönemde de ABD'nin desteği ve yeşil ışık yakmasıyla cinayetlerini; özellikle Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile Devrim Muhafızları Ordusunun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesi başta olmak üzere Lübnan halkına yönelik saldırılarını arttırdığını belirtti.
Söz konusu duruma daha fazla tahammül etmenin mümkün olmadığını ifade eden Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun füze operasyonuyla İsrail'in önemli üslerini hedef aldığını vurguladı.
İsrail'in işlediği suçlara rağmen uluslararası hukuka bağlı kalınarak sivil yerleşim bölgelerini vurmaktan kaçındıklarına ve sadece askeri üslerin hedef alındığına değinen Bakıri, "İsrail'in 3 ana hava üssü hedef alındı. Hasan Nasrallah'a saldırının başlangıç noktası Hatzerim Hava Üssü, stratejik radarlar ve tank merkezi, F 35 ve Mossad karargahı, Gazze çevresindeki personel taşıyıcılar ve askerlerinin bulunduğu Nevatim Hava Üssü hedef alındı." dedi.
Söz konusu operasyonda vurulması mümkün olmasına rağmen İsrail rejimi ve halkının ekonomik altyapısını etkileyecek sanayi bölgelerine saldırı düzenlenmediğine dikkati çeken Bakıri, "Delirmiş İsrail'i, ABD ve Avrupa zapt etmez ve ülkemizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıda bulunursa, bu gece düzenlediğimiz operasyonun birkaç katı fazlasıyla cevap verir ve tüm altyapıları hedef alınır." ifadelerini kullandı.
Bakıri, "Umut ediyoruz ki, ABD önceki tavrından vazgeçer, bu suç makinasını (İsrail'i) durdurur da bölge huzur bulur." şeklinde konuştu.
KAMALA HARRİS: İRAN, ORTA DOĞU'DA TEHLİKELİ BİR GÜÇ
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin, "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç; İsrail'e yönelik bugünkü saldırısı da bu gerçeği kanıtlamaktadır." dedi.
Harris, Beyaz Saray'da basın mensuplarına Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi.
İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını kınayan Harris, "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç; İsrail'e yönelik bugünkü saldırısı da bu gerçeği kanıtlamaktadır." değerlendirmesini yaptı.
İsrail'in kendini savunma hakkına vurgu yapan Harris, Tel Aviv'in kendini en iyi şekilde savunabildiğinden her zaman emin olmak istediklerini kaydetti.
Harris, "İsrail'in güvenliğine olan taahhüdüm sarsılmaz. İran'a ve İran destekli teröristlere karşı ABD güçlerini ve çıkarlarını savunmak için gereken adımları atmaktan asla tereddüt etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
İSRAİL'İN GAZZE'DE OKUL VE YETİMHANEYİ VURDU
İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinde yerinden edilenlerin barındığı bir okul ve yetimhaneyi bombalaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Tuffah Mahallesi'ne bağlı Zerka bölgesinde, yerinden edilmiş kişilerin barındığı Maskat Okulu'nu bombaladı.
Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 17 kişi de yaralandı.
İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Emel Yetimler Enstitüsü'nü de bombaladı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada İsrail savaş uçaklarının Emel Yetimler Enstitüsü'nü bombalaması sonucu 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
KATİL İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI TEHDİDİ
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye'nin Hreyk ve Şuveyfat Amrusiye mahallelerinin sakinlerine "Hizbullah tesislerine yakın oldukları" gerekçesiyle bazı binaları boşaltmaları çağrısında bulundu.
İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Paylaşımında Hreyk Mahallesi'ni içeren bir harita yayınlayan Adraee, haritada işaretli olan binaların sakinlerinden binaları acilen tahliye etmelerini istedi.
Diğer bir paylaşımında da Şuveyfat Amrusiye Mahallesi'ni içeren bir harita yayınlayan Adraee, haritada işaretli bina sakinlerine binaları tahliye etmeleri çağrısında bulundu.
Binaların "Hizbullah tesislerine yakın olduklarını" ifade eden Adraee, binalardan en az 500 metre uzak durulması çağrısını yaptı.
Adraee, İsrail ordusunun haritalarda işaretlenen söz konusu binalara kısa sürede saldırı düzenleyeceğini belirtti.
İSRAİL HİZBULLAH'A AİT BİR KOMUTANI ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, İran'dan Hizbullah'a silah taşımaktan sorumlu birimin komutanı Muhammed Cafer Kasir'i öldürdüğünü ileri sürdü.
Ordunun X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında, İran'dan ve onun ajanlarından Lübnan'daki Hizbullah'a savaş malzemeleri taşımaktan sorumlu "4400. Birim" komutanı Kasir'in öldürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, Kasir'in "Hizbullah'ın en önde gelen liderlerinden, İran-Hizbullah-Suriye terör ekseninde aktif taraflardan ve İran rejimine yakın bir kişi" olduğu vurgulandı.
Ordunun açıklamasında, Kasir'in, stratejik savaş malzemelerinin Lübnan'daki Hizbullah'a aktarılmasına yönelik yüzlerce operasyonu sevk ve idare ettiği, Hizbullah'ın hassas füze projesinin geliştirilmesini ve örgütün iç cepheyi ve İsrail'deki diğer hedefleri hedef alan saldırı yeteneklerinin geliştirilmesini yönettiği aktarıldı.
Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İSRAİL LÜBNAN'I VURUYOR
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi.
Hava saldırılarında Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El-Amrusiye, Er-Ruveys ve El-Camus mahalleleri hedef alındı.
Hava saldırıları güçlü patlamalara neden olurken, saldırılarda hedef alınan yerlerden dumanların yükseldiği görüldü.
Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ve meydana gelen hasara ilişkin henüz bilgi alınamadı.
"İRAN HIZLI, KARARLI VE ÇOK DAHA GÜÇLÜ CEVAP VERİR"
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani'nin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektuba ulaşıldı. Mektupta, İran'ın salı akşamı İsrail'in askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Saldırının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiği belirtilen mektupta, bunun "siyonist rejimin" İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ihlallerine cevap olduğu ifade edildi.
Mektupta, söz konusu ihlallerin arasında İran'ın resmi misafiri Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast, Lübnan'da büyükelçisinin yaralanması, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve üst düzey İranlı askeri danışmana yönelik suikastlar bulunduğu kaydedildi.
Saldırıların masum sivilleri hedef alan "siyonist rejimin" aksine etik prensipler ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sadece askeri ve güvenlik tesislerini hedef aldığı ifade edilen mektupta, BMGK'nin temel görevini yerine getirmemesinin üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Mektupta, BMGK'nin hareketsiz kalmasının İsrail'in tüm kırmızı çizgileri ihlal etmesine imkan tanıdığı kaydedilerek, bunun İran'a uluslararası hukuk uyarınca meşru müdafaa hakkını muhafaza etmekten başka seçenek bırakmadığı savunuldu.
İran'ın "terörist İsrail rejimini" yeni bir saldırganlığa karşı şiddetle uyardığı vurgulanan mektupta, İran'ın çıkarları, toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruma hakkı bulunduğu bildirildi.
Mektupta, İsrail'in yeni bir saldırısı karşısında hiçbir çekince olmadan "İran'ın karşılığının hızlı, kararlı ve daha önceden çok daha güçlü" olacağı uyarısına yer verildi. BMGK'nin kararlı ve acil bir şekilde İsrail'in Lübnan, Gazze ve Suriye'de işlediği savaş suçlarını durdurması çağrısı yapılan mektupta, ancak bu şekilde kapsamlı bölgesel savaşın engelleneceğine işaret edildi.
İRAN FÜZELERİN FIRLATILDIĞI ANLARI PAYLAŞTI
İran, İsrail’e fırlattığı balistik füzelerin fırlatıldığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. İran devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, çok sayıda balistik füzenin ateşlendiği görüldü.
IRAKLILAR SALDIRIYI KUTLADI
Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan bir grup, İran'ın İsrail'e yönelik füzelerle başlattığı saldırılar sonrası sevinç gösterisinde bulundu.
İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterleri, Hizbullah flamaları, Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı.
BAZI FÜZELER BATI ŞERİA'YA DÜŞTÜ
NETANYAHU: İRAN BEDELİNİ ÖDEYECEK
Netanyahu, İran'ın füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayımladı. İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" savunan Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti.
"KİM SALDIRIRSA ONA SALDIRACAĞIZ"
Netanyahu İran'ın füze saldırısıyla "büyük bir hata yaptığını" ve Tahran'ın bunun "bedelini ödeyeceğini" ileri sürdü. İran'a karşılık verecekleri mesajını dile getiren Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız." ifadesini kullandı.
BMGK İSRAİL VE LÜBNAN İÇİN " ACİL" TOPLANIYOR
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri ele almak üzere acil oturumla toplanacağı bildirildi.
ACİL OTURUMU FRANSA TALEP ETTİ
Bugün BMGK dönem başkanlığını devralan İsviçre Daimi Temsilciliği, oturuma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, BMGK acil oturumunun 2 Ekim'de TSİ 17.00'da gerçekleşeceği ifade edildi.
Oturumun önce açık, daha sonra üye ülkeler arasında istişareler için kapalı formatta geçeceği belirtildi. Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.
ABD DURUM ODASINDAN TAKİP EDİYOR
ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla ilgili son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan anlık olarak takip ettiği ve Amerikan ordusuna "İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması talimatı" verdiği bildirildi.
Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail ile İran arasında artan gerilimi yakından izliyor.
"BIDEN TALİMAT VERDİ"
Açıklamaya göre Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran'ın İsrail'e yönelik son füze saldırılarıyla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ediyor. Açıklamada, "Başkan Biden, ABD ordusuna, İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması için talimat verdi." ifadesine yer verildi.
"ORTA DOĞU'DA GÜÇLÜ SALDIRILAR DÜZENLEYECEĞİZ"
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari İran'ın füze saldırılarına ilişkin İsrailli gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Hagari, İran'ın düzenlediği füze saldırılarının İsrail Hava Kuvvetlerinde herhangi bir hasara yol açmadığını savundu.
İsrail Hava Kuvvetlerinin "tam kapasite" faaliyet gösterdiğini söyleyen Hagari, "İsrail Hava Kuvvetleri tam kapasiteyle faaliyet göstermeye devam ediyor ve bu gece de geçtiğimiz yıl olduğu gibi Orta Doğu'ya güçlü saldırılar düzenlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
Hagari, Orta Doğu'da düzenleyecekleri saldırıların hedefinde İran'ın olup olmayacağına ise değinmedi.
İSRAİL HAVA ÜSSÜNÜN VURULMA ANLARI A HABER'DE!
İran'ın İsrail'e düzelediği balistik füze saldırısında İsrail Hava Üssü hedef alındı. İran'ın hava üssünü vurduğu o anlar A Haber ekranlarına yansıdı. İran hava üssünün vurulmasına ilişkin "55 füzeyle Nevatim hava üssünü yeryüzünden sildik" açıklamasını yaptı.
İRAN FÜZELERİNE ABD MÜDAHALESİ
İran'dan İsrail’e fırlatılan füzelere, Suriye’de konuşlu ABD üslerindeki hava savunma sistemleri müdahale etti.
Kaynaklara göre, ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef’ten ve Suriye-Ürdün sınırındaki Kule 22’den ateşlenen hava savunma bataryaları, en az 20 füzeyi imha etti.
Füzelerin imhası sırada üste bulunan ABD askerlerinin zarar görüp görmediği bilinmiyor. ABD tarafından söz konusu müdahale ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD: DÜNYA İRAN'I KINAMALI
PEZEŞKİYAN: İRAN'LA ÇATIŞMAYA GİRMEYİN
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının "meşru haklar temelinde İran ile bölgenin barış ve güvenliği için" düzenlendiğini savundu.
İsrail'in saldırganlığına "kesin bir yanıt" verdiklerini ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.
"NETANYAHU YANIT VERECEĞİMİZİ BİLSİN"
Pezeşkiyan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin."
İSRAİL: SALDIRININ BİR BEDELİ OLACAK
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın füze saldırısının "bir bedeli olacağını" ve buna karşılık vereceklerini belirtti. Hagari, İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrası basın toplantısı düzenlendi.
"PLANLARIMIZ VAR"
İran'ın saldırıları nedeniyle hem savunma hem de saldırı pozisyonunda "alarm" durumunda olduklarını söyleyen Hagari, "Bu (füzelerin) ateşin sonuçları olacak. Planlarımız var, seçtiğimiz yer ve zamanda harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.
Hagari, "İran'a yönelik saldırının yakın bir gelecekte mi yapılacağı" yönündeki soruya "en üst düzeyde hazırlıklı oldukları" cevabını verdi.
TAHRAN'DA MİSİLLEME KUTLAMASI A HABER'DE!
İran'ın hipersonik füzeli İsrail saldırısı başkent Tahran'ın meydanlarında kutlandı. Kutlama anları A Haber ekranları anbean yansıdı.
HAMANEY EMRİ VERDİ
İsrail'e saldırı emrini İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in verdiği belirtildi. Üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın olası bir misillemeye tamamen hazırlıklı olduğunu söyledi.
İranlı yetkililer Hamaney'in güvenli bir yerde tutulduğunu ifade etti.
FÜZELER DEMİR KUBBE'Yİ AŞTI
İran'ın balistik füzeli saldırı sonrası Tel Aviv'den çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor.
İran'ın balistik füzelerinin İsrail'in Demir Kubbesi'ni aştığı anlar A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı.
İSRAİL'DE SALDIRI! 8 ÖLÜ
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail polisinden aktardığı habere göre, Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü. Haberde iki saldırganın ise "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, silahlı saldırının Yafa kentinde iki ayrı meydanda düzenlendiğini bildirdi.
İSRAİL POLİSİ: 6 ÖLÜ VAR
İsrail polisi, akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının 6 olduğunu duyurdu. Akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin İsrail polisinden yeni bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Yafa'daki silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ayrıca 2 saldırganın da olay erinde "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.
IRAK HAVA SAHASINI KAPATTI
Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, konuyla ilgili Irak resmi ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu.
UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Sadavi, "Hava sahasını, hava seyrüseferinin ve Irak'tan geçen uçakların güvenliğini sağlamak için kapattık." dedi. Iraklı Bakan, ayrıca ülkedeki tüm havalimanlarında uçak seferlerini geçici olarak durdurduklarını aktardı.
"AMERİKA İSRAİL'İ KORUMAYA HAZIR"
Beyaz Saray ise Biden ve Harris'in durumu yakından takip ettiğini açıkladı.
"HANİYE VE NASRALLAH SALDIRILARINA KARŞILIK"
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
"YANIT VERİRSENİZ YIKICI KARŞILIĞI OLUR"
Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.
İRAN'DAN FÜZE SALDIRISI
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi. Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.
TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ!
İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı. Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.
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