İşte Batı’nın gerçek yüzü! Her gece bir milyon kişi sokaklarda yatıyor! Çözüm için skandal öneri: Kokanları...

BATI MEDYASI HABER YAPMIYOR

Evsizlik sorunu Batı'nın kronik bir problemi. Yıllardır çözüm bulamadılar. Dolayısıyla artık kontrolden çıkmaya başlıyor. Batılı meslektaşlarımız da ülkelerindeki evsizlerle Afrika ya da Ortadoğu'daki bir sorunla ilgilendikleri kadar ilgilenmiyor. Evsizler hakkındaki acı gerçekler veya sorunun kontrolden çıkmaya başladığına dair bilgiler Batı basınında öyle geniş geniş haber olmuyor pek. Sorunu veren yayın organları tabii ki var.

Ama açıkçası sivil toplum kuruluşlarının zaman zaman açıkladığı raporları üstünkörü iletmekle yetiniyorlar. Detaylı analizlere, yazı dizilerine, hayat hikayelerine ya da evsizlerin kendi anlatımlarıyla karşılaştıkları zorluklara yönelik detayları göremiyoruz. Hele ki öyle uyuşturucu bağımlısı olan evsizlerin derme çatma çadırlarındaki görüntülerinin yer aldığı videolu anlatımları hiç beklemeyin. Hatta Avrupalı bir gazeteciye haber önerisi yapalım. Git kardeşim Brüksel'deki Petit Chateau Caddesi'ne. Çek bir evsizin fotoğrafını. Açın çarşaf gibi. Altına yaz anlattıklarını... Hem ülkendeki bir sorunu aktarmış olursun hem de "Çadırlarda yaşam sadece bombaladığımız ya da hâlâ sömürmeye devam ettiğimiz ülkelerde olmuyor" mesajını verirsin.

SOKAKLAR HARİKA EVE GEREK YOK! BATI'NIN KRONİK PROBLEMİ

Yıllardır "Avrupa'da insanlar kişisel tercih olarak sokakta uyuyor" şeklinde bir efsane dolanıyordu ortalıkta. Siz de belki çevrenizde Avrupa'ya gidip gelenlerden dinlemişsinizdir: "Caddeleri harika, kafeleri falan görmen lazım. Evsizler de çok var. Sana hiç zararları yok ama. Zaten kendileri sokakta yaşamak istiyor." Sanki şöyle bir durum varmış gibi olmuyor mu? "Avrupa sokakları o kadar güzel ki insanlar evde yaşamak yerine caddeleri tercih ediyor." Ancak gelinen noktada Batı'daki evsizliğin öyle sanıldığı gibi hiç de keyfi durumdan kaynaklanmadığı açıkça ortaya çıktı.

Tamamen finansal sorunlara ve yönetimsel eksikliklere bağlı nedenlerden dolayı evsizlik Batı'nın kronik bir problemi olmaktan çıkamıyor. Avrupa Evsizlerle Çalışan Ulusal Örgütler Federasyonu (European Federation of National Organisations Working with the Homeless - FEANTSA) geçtiğimiz günlerde geleneksel yıllık raporunu açıkladı. Rakamlara göre Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de her gece yaklaşık bir milyon kişi sokaklarda uyuyor. Şöyle düşünelim Fransa'nın ünlü Marsilya kentinin nüfusu kadar kişi evsiz. FEANTSA yetkilileri raporlarında şu detaylara da yer verdiler: "AB ülkeleri ve İngiltere'deki evsizlerin gerçek sayısı bizim elde ettiğimiz verilerden daha yüksek..."