Filistin'de Kassam Tugayları "Aksa Tufanı" harekatını başlattı! İsrail'e karşı topyekün mücadele! İşte dakika dakika yaşananlar
Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurmasının ardından bölgede gerilim yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Abbas yaptığı açıklamada “Filistin halkının, işgalci güçlerin terörüne karşı kendini savunma hakkı var” ifadelerini kullanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise Filistin'in daha önce hiç görmediği bir şekilde bedel ödeyeceğini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail-Filistin hattında yaşanan gerilime yönelik yaptığı açıklamada, "Şiddet eylemleri taraflara fayda sağlamaz. Yaşananları derin bir endişeyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı. İşte dakika dakika yaşananlar...
Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından bölgede gerilim yükselirken İsrail de savaş durumu alarmı vererek Gazze'ye saldırmaya başladı.
İşte dakika dakika yaşananlar...
İSRAİL ORDUSU, DÜNDEN BU YANA DÜZENLENEN SALDIRILARDA ÖLEN 26 ASKERİNİN KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI
09.58 İsrail ordusu, dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen 26 askerin ismini paylaştı.Ordudan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden 26 askerin isimlerinin yayınlanmasına izin verildiği, ölenlerin ailelerine de bilgi verildiği belirtildi. İsrail ordusu, resmi internet sitesinde öldürülen askerlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı bir bağlantı paylaştı. İsrail radyosundan yapılan açıklamada ise ölenler arasında Nahal Tugayı Komutanı, Tekşuf Taburu Komutanı, Maglan Birliği Komutan Yardımcısı, bir bölük komutanı ve iç cephe komutanlığında bir grup liderinin bulunduğuna dikkat çekildi.
BM'DEN İSRAİL VE LÜBNAN'A İTİDAL ÇAĞRISI
09.44 Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ile İsrail sınırında yaşanan gerginliğin daha da artmaması için taraflara itidal çağrısı yaptı.
HİZBULLAH, İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRIYI ÜSTLENDİ
08.42 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu. Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Mayaden TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı. Açıklamada, Hizbullah'ın, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırıyı üstlendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca saldırının çok sayıda topçu atışı ve roketle gerçekleştirildiği kaydedildi.
08.41 İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 256'ya ulaştığı bildirildi.
İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEY BÖLGELERİNİ TOPÇU ATIŞLARIYLA VURDU
08.26 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı hedeflerin topçu atışıyla vurulduğunu duyurdu. İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiği ifade edildi. Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu kaydedildi. Öte yandan Lübnan yerel medyasındaki haberlerde, Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu aktarıldı. İsrail ordusu, daha önce Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
LÜBNAN'DAN İSRAİL'E ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENDİ
07.54 İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi. İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.Olayla ilgili Lübnan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
07.32 İsrail, elektrikten sonra Gazze'ye akaryakıt ve mal tedarikini de durdurdu
06.25 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü
05.39 Gazze'den İsrail'in Askalan kentine atılan roketler sonucu 6 İsrailli yaralandı
04.57 İsrail, Gazze sınırına tank sevkiyatı gerçekleştiriyor
04.55 İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı
01.26 Afrika Birliği'nden Filistin ve İsraillilere itidal ve müzakere çağrısı
01.06 Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısı 1590'a yükseldi
00.39 Filistin'den İsrail'in saldırılarıyla ilgili Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısı
23.47 İsrail'de "özel güvenlik durumu" tüm ülke topraklarını kapsayacak şekilde genişletildi
23.34 Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
22.47 İsrail Hamas güçlerinin saklandığı karakolu yıkıyor
22.36 Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 300'e yükseldiği bildirildi.
22.34 İsrail Başbakanı Netanyahu, tüm (askeri) güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi.
21.18 İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 232'ye yükseldi
21.14 İsrail Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
21:08 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin öldüğünü, 1697 kişinin yaralandığını açıkladı.
20.59 İsrail basını Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 200'e yükseldiğini bildirdi.
20.21 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 150'ye yükseldiği bildirildi.
20.05 Gazze'den İsrail'e roket atıldı.
19.49 İsrail abluka altındaki Gazze Şeridi'nin elektriğini kesti. İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı verdi.
19.40 İsrail'de ana muhalefet liderinden Netanyahu'ya "olağanüstü hal hükümeti kurma" çağrısı
19.39 TÜRKİYE'DEN TELEFON DİPLOMASİSİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin, S.Arabistan, İran, Katar ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştü.
19.30 BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIYOR
Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pazar günü Türkiye saati ile 22.00'de toplanacağı açıklandı.
19.22 Dışişleri Bakanlığından İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarına yönelik uyarı: "Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır. Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, Kudüs Başkonsolosluğumuz ile Bakanlığımızın resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarını takip etmeniz tavsiye olunur"
19.13 İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü.
19.09 Uluslararası Kızılhaç Komitesinden Filistinli ve İsrailli sivillerin korunması çağrısı.
18.44 Kassam Tugayları: İsrail'in güneyinde 50'den fazla askeri nokta hedef alındı.
18.44 İran'dan Hamas'a destek açıklaması: "Aksa Tufanı operasyonu işgal altındaki topraklarda işgalcilere karşı silahlı mücadelede yeni bir sayfa açtı"
18.56 BM'DEN TARAFLARA KINAMA
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas tarafından İsrail'e karşı başlatılan saldırıları kınadı ve taraflara "sivillere yönelik itidal" çağrısı yaptı.
18.35 TÜRKİYE'DEN İTİDAL ÇAĞRISI
Türk Dışişleri Bakanlığı: Şiddet eylemleri taraflara fayda sağlamaz! Yaşanan şiddet ve gerilimi derin endişeyle karşılıyoruz
18.21: Gazze bombardıman altında
Bölgeden, siren, korna, ambulans ve çığlık sesleri geliyor.
18.09: İsrail ordusu: Gazze'den deniz yoluyla sızmaya çalışan 2 bot ile 2 tekne vuruldu
18.48 Hamas: Esir alınan İsrailliler arasında üst düzey subaylar var
17.44 İSRAİL'DE OKULLAR KAPATILDI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın bu sabah erken saatlerde başlattığı saldırılar devam ederken, Eğitim Bakanlığı pazar günü ülke çapında okulların ve anaokullarının kapatılacağını duyurdu.
17.19: ABD: İSRAİL'İ DESTEKLİYORUZ
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, ABD'nin Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik saldırılarını "kesin bir dille kınadığını" ve İsrail hükümeti ve halkının yanında olduğunu söyledi. Sözcü, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrailli mevkidaşı Tzachi Hanegbi ile görüştüğünü ve yakın temas halinde kalacağını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "ABD, Hamas'ın İsrail'e yönelik korkunç saldırılarını tartışmasız bir biçimde kınamaktadır. İsrailli ortaklarımıza yakın temasta olmayı sürdüreceğiz. ABD, İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyor. İsrail hükümeti ve halkı ile dayanışma içerisindeyiz." dedi.
17.16 İsrail: Hamas İran'dan aldığı talimat ve destekle saldırı başlattı
FİLİSTİNLİ GRUPLAR: ONLARCA İSRAİL ASKERİNİ ESİR ALDIK
17.04: İsrail basını: En az 100 İsrailli öldü.
15.29 Filistinli gruplar, "Aksa Tufanı" saldırısında çok sayıda İsrail askerinin esir alındığını duyurdu.
Kassam Tugaylarına ait Telegram kanalında yayımlanan videoyla birlikte paylaşılan açıklamada, "Aksa Tufanı'nda esir alınan onlarca İsrail askeri Kassam Tugaylarının elinde." ifadelerine yer verildi.
Videoda, askeri üniforma giymediği görülen 3 kişinin de "İsrail askerleri" olduğu belirtilen açıklamada, esir alınan asker sayısıyla ilgili net bilgi verilmedi.
İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza da yaptığı açıklamada, "Elimizde esir olan bir dizi Siyonist asker var." dedi.
Ebu Hamza, Kudüs Seriyyelerinin de diğer Filistinli gruplarla birlikte "Aksa Tufanı" kapsamında cephe gerisinde, bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti.
İsrail'den ise Filistinli grupların bu açıklamasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
15.27 İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 40'a yükseldiğini duyurdu.
GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI YETKİLİSİ A HABER'DE
15.11: Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Ataullah A Haber'e açıklamalarda bulundu.
Sabah saatlerinde başlayan çatışmalar ve bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Ataullah "17 seneden beri kuşatma altında yaşıyoruz. Geçen sene de yüzlerce kişi öldürüldü polisler tarafından. 1948 senesinden bugüne kadar acı çekiyoruz. Hep onlar saldırıyorlar. Bu sefer kuşatma altında yaşayan Hamas başta olmak üzere direniş grupları bir karar almışlar. Bu sefer susmayacaklarını gereken cevapları verecekleri şeklinde. Bu sabah saatlerinde binlerce roket atılmıştır. Bazı askerler yerleşim merkezlerine girdiler. Çatışma çıktı yaklaşık 40 kişi öldürüldü 750 kişi de yaralandı. Şimdiye kadar 161 şehidimiz vardır. 500 de yaralımız vardır. Bizim mahallede 4 bina yıkıldı. Hiç uyarı verilmeden F-16'lar vurdu. Çoğu sivil insanlar öldürüldü. Bu sefer daha sıcak bir savaş olacak." ifadelerini kullandı.
BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI
15.03 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Filistin ile İsrail arasında bu sabah başlayan gerilim karşısında bölgedeki tüm taraflara ve kilit ülkelere, daha fazla kan dökülmesini önlemek için gerilimi azaltma çağrısında bulundu.
MISIR'DAN İTİDAL ÇAĞRISI
13.32: Mısır, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin riskleri konusunda uyarıda bulunarak taraflara "azami itidal" çağrısı yaptı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Arap Cumhuriyeti, Filistin kentlerine yönelik bir dizi saldırının ardından Filistin ile İsrail tarafları arasında devam eden gerilimin korkunç tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu." ifadeleri kullanıldı.
12.49 I Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Filistin halkının, işgalci güçlerin terörüne karşı kendini savunma hakkı var" dedi.
12.16 I HİZBULLAH'TAN DESTEK AÇIKLAMASI
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıyı desteklediklerini duyurdu.
Hizbullah'ın yazılı açıklaması, örgüte yakınlığıyla bilinen Al Mayaden televizyonunun internet sitesinde paylaşıldı.
Hamas'ın Gazze Şeridi üzerinden İsrail'e başlattığı saldırı dolayısıyla Filistin direniş gruplarının tebrik edildiği açıklamada, Hamas'ın operasyonunun "İsrail'in devam eden suçlarına ve kutsallara yönelik ihlallerine kararlı bir yanıt" olduğu ifade edildi.
Hizbullah, "Arap, İslam ülkeleri ve dünyanın tüm özgür halklarına, Filistin halkı ve onun direniş hareketine destek vermeleri" çağrısında bulundu.
NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA
11.50 İsrail Başbakanı Netahyahu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Savaştayız ve biz kazanacağız. Düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek." dedi.
10.56 İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.
10.55 4 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Abluka altındaki Gazze Şeridi sınır bölgesinde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde İsrail ordusu ile Filistinliler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.
Çatışma bölgelerinden biri olan Gazze kentinin doğusunda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde de 2 gencin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Yaralıların Deyr el-Beleh kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisine yer verildi.
10.54 I SINIR KAPISINI ELE GEÇİRDİLER
Hamas, Gazze Şeridi'nin güneydoğu sınırındaki İsrail'e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdiğini iddia etti.
10.50 I İSRAİL: BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın İsrail'e karşı savaş başlatarak "büyük bir hata" yaptığını söyledi.
Gallant, Gazze Şeridi'nde etkin Filistin direniş hareketi Hamas'ın İsrail'e düzenlediği roket saldırıları ve sızma operasyonuna ilişkin görüntülü bir mesaj yayımladı.
İsrail Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan mesajında Gallant, "Hamas bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail devletine karşı savaş başlattı. İsrail askerleri her noktada düşmana karşı savaşıyor." dedi.
İsrail vatandaşlarını güvenlik talimatlarına uymaya çağıran Gallant, İsrail'in "bu savaşı kazanacağını" savundu.
10.04 I İSRAİL ZOR BİR ZAMANDAN GEÇİYOR
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in zor bir dönemden geçtiğini belirtti.
Herzog, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırıların ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"İsrail zor bir zamandan geçiyor." ifadesini kullanan Herzog, İsraillilere ordu güçlerinin talimatlarını dinleme, karşılıklı güven ve sükunet gösterme çağrısında bulundu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı da X sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Hamas'ın sızma operasyonuyla bir saldırı altında oldukları ve kendilerini korumak için her şeyi yapacakları" ifade edildi. İsrail Başbakanlığı da yerel saatle 13.00'te Tel Aviv'de güvenlik kabinesinin toplanacağını duyurdu.
TANKI VE ASKERLERİ ESİR ALDILAR
09.53 İsrail ordusuna ait bir tankın, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı tarafından imha edildiği ve tankın içindeki askerlerin esir alındığı ileri sürüldü.
Filistin'den sosyal medya hesaplarında, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede vurulmuş bir tankın yandığı görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde konuşan Filistinli, tanktaki İsrail askerlerinin İzzeddin el-Kassam güçleri tarafından esir alındığını söyledi.
08.57 I 1 İSRAİLLİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırılarda bir İsraillinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.
X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun ciddi, altısının orta derecede olduğu, diğer 7 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi.
08.51 I İSRAİL GAZZE'YE SALDIRISINI DUYURDU
İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.
Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.
08.34 I SAVAŞ DURUMU ALARMI
İsrail ordusu son gelişmelerin ardından "savaş durumu alarmı" ilan ettiğini duyurdu.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze'den İsrail'e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail'e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz" ifadelerine yer verildi.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.
Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.
08.33 I İSRAİL'DEN AÇIKLAMA:SIZMA VAR
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını duyurdu.
İsrail Ordusundan yapılan ve İsrail'e sızan grup için "terörist" ifadesi kullanılan açıklamada, ilerleyen saatlerde daha fazla ayrıntı paylaşılacağı belirtildi.
08.10 I HAMAS: İSRAİL'E KARŞI AKSA TUFANI OPERASYONUNU BAŞLATTIK
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.
Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.
Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.
Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.
Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı.
Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.
Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.
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