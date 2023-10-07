Filistin'de Kassam Tugayları "Aksa Tufanı" harekatını başlattı! İsrail'e karşı topyekün mücadele! İşte dakika dakika yaşananlar

İşte dakika dakika yaşananlar...

İSRAİL ORDUSU, DÜNDEN BU YANA DÜZENLENEN SALDIRILARDA ÖLEN 26 ASKERİNİN KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI

09.58 İsrail ordusu, dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen 26 askerin ismini paylaştı.Ordudan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden 26 askerin isimlerinin yayınlanmasına izin verildiği, ölenlerin ailelerine de bilgi verildiği belirtildi. İsrail ordusu, resmi internet sitesinde öldürülen askerlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı bir bağlantı paylaştı. İsrail radyosundan yapılan açıklamada ise ölenler arasında Nahal Tugayı Komutanı, Tekşuf Taburu Komutanı, Maglan Birliği Komutan Yardımcısı, bir bölük komutanı ve iç cephe komutanlığında bir grup liderinin bulunduğuna dikkat çekildi.

BM'DEN İSRAİL VE LÜBNAN'A İTİDAL ÇAĞRISI

09.44 Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ile İsrail sınırında yaşanan gerginliğin daha da artmaması için taraflara itidal çağrısı yaptı.

HİZBULLAH, İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRIYI ÜSTLENDİ

08.42 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu. Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Mayaden TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı. Açıklamada, Hizbullah'ın, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırıyı üstlendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca saldırının çok sayıda topçu atışı ve roketle gerçekleştirildiği kaydedildi.

08.41 İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 256'ya ulaştığı bildirildi.

İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEY BÖLGELERİNİ TOPÇU ATIŞLARIYLA VURDU

08.26 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı hedeflerin topçu atışıyla vurulduğunu duyurdu. İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiği ifade edildi. Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu kaydedildi. Öte yandan Lübnan yerel medyasındaki haberlerde, Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu aktarıldı. İsrail ordusu, daha önce Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENDİ

07.54 İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi. İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.Olayla ilgili Lübnan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

07.32 İsrail, elektrikten sonra Gazze'ye akaryakıt ve mal tedarikini de durdurdu

06.25 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü

05.39 Gazze'den İsrail'in Askalan kentine atılan roketler sonucu 6 İsrailli yaralandı

04.57 İsrail, Gazze sınırına tank sevkiyatı gerçekleştiriyor

04.55 İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı

01.26 Afrika Birliği'nden Filistin ve İsraillilere itidal ve müzakere çağrısı

01.06 Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısı 1590'a yükseldi

00.39 Filistin'den İsrail'in saldırılarıyla ilgili Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısı

23.47 İsrail'de "özel güvenlik durumu" tüm ülke topraklarını kapsayacak şekilde genişletildi

23.34 Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

22.47 İsrail Hamas güçlerinin saklandığı karakolu yıkıyor

22.36 Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 300'e yükseldiği bildirildi.

22.34 İsrail Başbakanı Netanyahu, tüm (askeri) güçlerini kullanacaklarını belirterek Gazze sakinlerinin bölgeden çıkmasını istedi.

21.18 İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 232'ye yükseldi

21.14 İsrail Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

21:08 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin öldüğünü, 1697 kişinin yaralandığını açıkladı.

20.59 İsrail basını Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 200'e yükseldiğini bildirdi.

20.21 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 150'ye yükseldiği bildirildi.

20.05 Gazze'den İsrail'e roket atıldı.

19.49 İsrail abluka altındaki Gazze Şeridi'nin elektriğini kesti. İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı verdi.

19.40 İsrail'de ana muhalefet liderinden Netanyahu'ya "olağanüstü hal hükümeti kurma" çağrısı