Cenazeevinden çıkanlar dehşete düşürdü! Mahalleli ihbar etti: Tam 115 ceset...
Son dakika haberleri... ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenazeevinde şikayet üzerine yapılan aramada, 115 çürümüş ceset kalıntılarına rastlandığı açıklandı.
Fremont İlçe Polis Ofisi'nden yapılan açıklamada, etrafa yayılan kötü koku nedeniyle çevredekilerin şikayeti üzerine "Doğaya Dönüş Cenazeevi"nde inceleme yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, yapılan inceleme sonucunda uygunsuz şekilde bekletilen çürümüş 115 cesede rastlandığı kaydedildi.
İlçe Şerifi Allen Cooper, soruşturmanın ilerleyebilmesi ve çürümüş ceset kalıntılarının kimlere ait olduğunun tespit edilebilmesi için ailelere çağrıda bulundu.
Freemont polisi, cenazeevinde bekletilen ceset kalıntılarının sağlığı tehdit edecek bir durum oluşturmadığını bildirdi.
Colorado eyaleti yasalarına göre 24 saat içinde gömülmeyen cenazelerin morglarda soğutulması gerekiyor.
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