Casus Menendez'in skandalları bitmiyor! Mısırlı milyarderle şok mesajlar: Dikkat çeken lüks araba detayı
Eşi ABD'li Senatör Bob Menendez ile rüşvet almakla suçlanan Nadine Arslanian Menendez'in 2018 yılında araba kullanırken çarptığı kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturmanın usulüne uygun yürütülüp yürütülmediğine ilişkin inceleme başlatıldı. New York Güney Bölge Federal Savcılığının kazaya ilişkin iddianamesinde, Menendez'in halihazırdaki rüşvet davasında öne çıkan Mısırlı iş insanı Wael Hana ile mesajlaşmasına yer verildi. İddianamede, Menendez'in kaza nedeniyle arabasının olmadığını yazdığı Hana'nın, bir süre sonra Menendez'e lüks bir araba tedarik ettiği kaydedildi.
Eşi ABD'li Senatör Bob Menendez ile rüşvet almakla suçlanan Nadine Arslanian Menendez'in 2018 yılında araba kullanırken çarptığı kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturmanın usulüne uygun yürütülüp yürütülmediğine ilişkin inceleme başlatıldı.
New York Times'ın konuyla ilgili iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, New Jersey Başsavcılığı, Senatör Menendez'in eşi Nadine Arslanian Menendez'in 2018'de karıştığı ölümcül trafik kazasına ilişkin soruşturmanın düzgün yürütülüp yürütülmediğini incelemek için Bergen bölgesindeki kolluk kuvvetlerinin kayıtlarına el koydu.
Başsavcılık, olaydan yaklaşık 5 yıl sonra Bogota Polis Departmanı ve Bergen Bölge Savcılığı tarafından kazayla ilgili hazırlanan tüm kayıtları inceleyecek.
"NorthJersey.com" adlı haber sitesi 4 Ekim'de, Nadine Arslanian Menendez'in 2018'te araba kullanırken çarptığı kişinin hayatını kaybettiğinin ve Menendez'in olayda kusursuz bulunduğunun yer aldığı polis kayıtlarını yayımlamıştı.
Kayıtların ortaya çıkmasının ardından kazada hayatını kaybeden Richard Koop'un yakınlarının uzun süredir yetersiz olduğunu ileri sürdüğü soruşturma ile ilgili yeni soru işaretleri gündeme gelmişti.
KUSURSUZ OLDUĞUNA HÜKMEDİLMİŞTİ
New Jersey eyaletinin Bogota bölgesinde 12 Aralık 2018'de gelen kaza ihbarı üzerine Bogota Polisi olay yerine giderek, Menendez'in arabasıyla çarptığı Richard Koop adlı kişinin ağır yaralı olduğunu tespit etmişti. Hastaneye kaldırılan Koop, hayatını kaybetmişti.
Polis kayıtlarında, "Önüne bakmadan yürüyen Koop, ışıklardan ya da yaya geçidinden geçmiyordu." ifadesi kullanılmıştı.
Kayıtlarda, Menendez'e alkol ya da madde kullanımına ilişkin test yapılmadığı ve olay yerinden kısa bir süre sonra ayrılmasına izin verildiği görülmüş, Bergen Eyalet Savclığı ve Bogota Polisi, Menendez'in kazada kusursuz olduğuna karar vermişti.
KAZA SONRASI LÜKS BİR ARABA TAHSİS EDİLDİĞİ İDDİASI
New York Güney Bölge Federal Savcılığının kazaya ilişkin iddianamesinde, Menendez'in halihazırdaki rüşvet davasında öne çıkan Mısırlı iş insanı Wael Hana ile mesajlaşmasına yer verildi.
İddianamede, Menendez'in kaza nedeniyle arabasının olmadığını yazdığı Hana'nın, bir süre sonra Menendez'e lüks bir araba tedarik ettiği kaydedildi.
Nadine Arslanian Menendez, eşi Bob Menendez'le 2020 yılında evlendi.
MENENDEZ'İN MISIR'A YAPILAN RESMİ YARDIMLARDAKİ ETKİSİ İDDİANAMEDE YER ALMIŞTI
New York Güney Bölge Federal Mahkemesine geçen hafta sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez'e ve eşi Nadine Arslanian Menendez'e rüşvet alma suçlamaları yöneltilmişti.
Evinde yapılan aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler iddianamede dikkati çekmişti.
İddianamede, Menendez'in Mısırlı bir yetkili adına diğer ABD senatörlerine Mısır'a yapılan 300 milyon dolarlık yardımın serbest bırakılması çağrısında bulunan mektupların "hayali yazarı" olduğu bilgisi paylaşılmıştı.
Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan yükselen istifa baskılarına direniyor.
Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.
Menendez, ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.
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