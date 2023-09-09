Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor | Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü ülkenin kuzeyindeki El-Huz bölgesi olan depremde çok sayıda bina yıkıma uğradı. Ekipler enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu. Öte yandan Başkan Erdoğan sosyal medya adresinden Fas'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2012'ye, yaralıların sayısı 2059'a yükseldi.
Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede meydana gelen depremin 7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
Enstitüden yapılan açıklamada, 8 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki El-Huz bölgesi olduğu belirtildi.
Binaların tozları arasından halk meydanlara ulaşmaya çalışıyor
Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti.
"El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti.
Yayın sırasında depreme yakalandı! Korku dolu anlar...
Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Yerel gazeteler, Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes ve Fes kentlerinde hissedildiğini yazdı.
Yerel basın tarafından ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SON DURUMU AÇIKLADI
Fas İçişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin sayısının 2012'ye yükseldiğini açıkladı. Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.
Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.
Fas'taki kurtarma ekipleri yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor.
Bu arada ekiplerin depremden sonra yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.
Türk Kızılay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fas'ın Marakeş şehrinde meydana gelen deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.
SON YÜZYILDAKİ EN BÜYÜK DEPREM
Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, Marakeş kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ülke tarihinde son yüzyılın en büyük depremi olduğunu söyledi.
Fas resmi ajansı MNA'ya konuşan Enstitü Başkanı Cabur, depremin merkez üssünün Marakeş'in 80 kilometre güneybatısındaki El-Huz bölgesi olduğunu ve 400 kilometrelik alanda hissedildiğini belirtti.
Enstitü'nün yüzyıldan bu yana ilk kez bu büyüklükte bir depremi kaydettiğine dikkati çeken Cabur, depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu vurguladı.
Cabur, yüzlerce artçı sarsıntı yaşandığını, bunların en güçlüsünün ise 6 büyüklüğünde olduğunu, ancak artçıların büyük çoğunluğunun hissedilmediğini aktardı.
BAŞKAN ERDOĞAN: FASLI KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinden etkilenen Fas halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Fas'ın Marakeş kenti El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında, "Dost ve kardeş Fas'ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerine yer verdi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN MESAJ
Dışişleri Bakanlığı Fas'ta meydana gelen depremle ilgili mesaj yayınladı. Yapılan açıklamada "Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin yaralandığı ve depremin ciddi hasara yol açtığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Fas halkına ve hükümetine başsağlığı; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazırdır." denildi.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ! EKİPLER HAZIR BEKLİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fas'ın Marakeş kenti El-Huz bölgesinde meydana gelen deprem nedeniyle Fas halkının yardımına koşmak için yetkililerden haber beklediklerini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Dost ve kardeş ülke Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dualarımız sizlerle. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, tüm imkanlarımızla, arama kurtarma ekiplerimiz, teknik ekipmanlarımız ve yardım malzemelerimizle Faslı kardeşlerimizin yardımına koşmak için hazırız. Deprem acısını yakinen bilen bir millet olarak Faslı yetkililerden haber bekliyoruz."
FAS İÇİN 265 PERSONEL HAZIRLANDI
Fas'ta meydana gelen deprem sonrasında yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan 265 personel harekete geçmek üzere hazırlandı.
AFAD'tan yapılan açıklamada, Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında bugün Türkiye saati ile 01.17'de 6,9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere; AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personel harekete hazırdır. Ayrıca 1000 adet çadırın bölgeye ulaştırılması için Faslı yetkililerden çağrı beklemekteyiz. Depremden etkilenen Fas halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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