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Aşıkların değil çöplerin şehri! Fransız bakandan sert uyarı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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Aşıkların değil çöplerin şehri! Fransız bakandan sert uyarı

Fransa’nın başkenti Paris’te temizlik işçileri greve gitti. Aşıklar şehri olarak da bilinen Paris, koca bir çöp yığınına döndü. Fransa'da kamu harcamalarından sorumlu Bakan Gabriel Attal, yaşanan kriz sonrası tehlikeye dikkat çekerken sert uyarılarda bulundu.

Fransa'da kamu harcamalarından sorumlu Bakan Gabriel Attal, temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkent Paris'te yığılan çöplerin güvenlik ve sağlık için sorun teşkil ettiğini belirtti.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Attal, temizlik işçilerinin eylemine değinerek, greve saygı duyduğunu ancak bu nedenle başkent Paris'te yığılan çöplerin "güvenlik" ve "sağlık" sorunu teşkil ettiğini söyledi.

Attal, buna karşı tedbirler alınması gerektiğini ve "zorla işe dönme" prosedürünün devreye sokulabileceğini vurguladı.

Söz konusu prosedür kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan grev durumunda" çalışanlar işe dönmeye zorlanabiliyor.

Buna karşı çıkan işçilere ise 6 aya kadar hapis ve 10 bin avro ceza uygulanabiliyor.

Öte yandan, Paris'te 5 bin 400 ton çöpün yığıldığı belirtiliyor.

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