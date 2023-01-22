Fransa’da gençler de sokağa indi! Paris sokaklarını ateşe verdiler! Emeklilik reformuna karşı eylemler büyüyor...

NE OLMUŞTU?

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

REFORMA KARŞI 19 OCAK'TA 1 MİLYONDAN FAZLA FRANSIZ SOKAĞA İNDİ

Ülkedeki çok sayıda sendikanın çağrısıyla 19 Ocak'ta emeklilik reformuna karşı ülke denelinde 200'den fazla noktada düzenlenen gösterilere resmi verilere göre 1,12 milyon, organizatörlere göre ise 2 milyondan fazla kişi katılmıştı.