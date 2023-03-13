Kuzey Kore’den ABD’ye suçlama

Geçen hafta uluslararası basındaki haberlerde, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ni Kuzey Kore'nin insan hakları sicilini ele almak üzere toplantıya çağırdığı iddia edilmişti.

Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri ve uluslararası barışla güvenliği tehdit eden tacizlerinin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programıyla ilgili 17 Mart'ta yapılacağı öne sürülen toplantıyı ne Washington yönetimi ne de BM Güvenlik Konseyi doğrulamıştı.